Il y a une réussite aléatoire sur les joueurs recrutés dans l'urgence en toute fin de mercato. Ce n’est pas le cas d'Adam Ounas. Et ce n'était pas évident, tant il manquait de temps de jeu à Naples avant de débarquer dans le Nord, à la veille de la clôture du marché. L'international algérien s'est immédiatement imposé sur le côté droit de l'attaque lilloise, permettant au passage à Paulo Fonseca de stabiliser définitivement Jonathan David dans l'axe, alors que le Canadien avait parfois évolué sur le flanc droit en début de saison.

Un peu trop juste pour débuter face à Montpellier, Ounas a systématiquement été titularisé depuis la victoire face aux Héraultais, avec au passage un but assez fabuleux face à Toulouse (2-1) et une passe décisive face à Monaco (1-3). Mais il a surtout apporté une importante plus-value technique à l'animation offensive des Dogues. Par la qualité de ses prises de balle, sa créativité et sa capacité d'élimination, il est celui qui donne le coup d'accélérateur aux attaques lilloises et permet de déstabiliser la défense adverse. Et son adresse sur les coups de pied arrêtés n'est pas à négliger.

La stat qui parle : 5,72

Le nombre d'actions en moyenne sur 90 minutes où Adam Ounas, par une passe, une frappe, un dribble ou une faute provoquée, amène un tir en faveur de Lille cette saison. Seuls Neymar, Lionel Messi, Sofiane Boufal et Benjamin Bourigeaud font mieux en L1.

Ce que Fonseca dit de lui

Il apporte une chose importante à l'équipe : son talent individuel. Il apporte des choses différentes à notre jeu, il est imprévisible, très bon techniquement, dans le un contre un.

Adam Ounas tente de se défaire du marquage de Deiver Machado lors du derby entre Lille et Lens Crédit: Getty Images

Rémy Cabella

Là aussi, une très belle pioche du mercato. Rémy Cabella avait un peu disparu des radars en évoluant durant trois saisons en Russie, au FK Krasnodar, avant de revenir en France pour une pige de deux mois sans grand relief à Montpellier en fin de saison passée. Mais les Dogues ne l'ont pas oublié. Ils n'ont pas non plus tenté un pari très risqué en le recrutant en juillet dernier, alors que le champion de France 2012 était libre. Déjà parce qu'à 32 ans, Cabella a déjà une expérience importante à apporter au sein d'un groupe jeune. Surtout parce que son talent n'a pas pris une ride.

Fonseca a pris soin de le placer à son poste de prédilection, dans l'axe, juste derrière l'attaquant de pointe. L'ancien Montpelliérain a connu quelques pépins physiques et son entraîneur a géré son temps de jeu avec une attention particulière cette saison. Mais quand il joue, il rayonne par sa faculté à exploiter les petits espaces grâce à une technique toujours remarquable. Il n'est pas seulement le maître à jouer de ces Dogues. Il en est aussi l'un des hommes décisifs avec 3 buts et 4 passes décisives en seulement 6 apparitions cette saison. Oui, une très belle pioche.

La stat qui parle : 1,19

Le nombre d'action en moyenne sur 90 minutes où Rémy Cabella, sur une passe, une frappe, un dribble ou une faute provoquée, amène un but en faveur de Lille cette saison. Seuls Lionel Messi et Neymar font mieux en L1.

Ce que Fonseca dit de lui

Il a fait un grand match (contre Monaco, NDLR), avec ou sans ballon. Pressing, agressivité, solidarité… Il a de grandes qualités balle au pied. Je salue toute l’équipe, mais je suis très content de son match.

Rémy Cabella fête son doublé lors de Lille - AS Monaco en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Jonathan Bamba

Contrairement à Ounas et Cabella, il n'est pas nouveau dans l'équipe. Mais c'est comme si on le redécouvrait, tant Jonathan Bamba a incarné les difficultés de Lille à assumer son statut de champion de France en titre la saison passée. L'ancien Stéphanois, arrivé dans le Nord en 2018, sortait d'un exercice sans relief avec un petit but et quatre passes décisives sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. L'arrivée de Paulo Fonseca, combinée à un contexte différent où Lille est moins attendu que l'année dernière, lui a permis de retrouver tout son impact.

Cela se lit déjà dans les chiffres avec déjà 4 buts et 3 passes décisives en 12 apparitions pour un joueur d'une durabilité indéniable. Il a débuté tous les matches du LOSC cette saison, n'a été remplacé qu'à deux reprises et jamais avant la 74e minute. Par ses percussions et sa capacité à se muer en deuxième attaquant pour venir épauler Jonathan David, il offre un profil différent à la ligne offensive lilloise, et lui permet ainsi de gagner en complémentarité. Surtout quand il est au sommet de sa forme physique, comme c'est le cas depuis le début de la saison.

La stat qui parle : 93

Le nombre de ballons portés sur plus de 4,5 mètres dans la moitié de terrain adverse cette saison. Seuls Lionel Messi, Azzedine Ounahi, Malo Gusto et Neymar font mieux en L1.

Ce que Fonseca dit de lui

Jonathan Bamba est très important pour nous. C’est un joueur très intelligent, il lit bien les phases lors de nos attaques : quand est-ce qu’il doit demander le ballon en soutien ou bien en profondeur. Il s’adapte bien à notre système de jeu, ce qui nous permet de travailler ensemble sur des mouvements spécifiques.

Jonathan Bamba (Lille) Crédit: Getty Images

Jonathan David

Des quatre atouts de l'attaque lilloise, c'est certainement le plus fort. Jonathan David était déjà une individualité majeure des Dogues depuis son arrivée dans le Nord il y a un peu plus de deux ans. Mais il a encore pris une autre dimension en ce début de saison où il marche sur l'eau. Auteur déjà de 9 buts et 3 passes décisives, le buteur canadien rayonne à la pointe d'une attaque lilloise dont il est le référent. Mais ce serait une erreur de réduire son impact à sa capacité à être décisif. C'est évidemment ce qui est demandé en priorité à un attaquant. Mais David apporte bien plus que cela.

Il est devenu un attaquant ultra-complet. Et dans tous les registres. Celui de finisseur, avec des appels toujours mieux sentis et une faculté à conclure dans toutes les positions. Celui du remiseur, avec une participation toujours plus cruciale au jeu collectif lillois où il sait à la fois évoluer comme un point de fixation, mais aussi donner des solutions dans la profondeur. Et même celui de défenseur, par l'énergie qu'il dégage pour initier les phases de pressing et ses qualités dans le domaine aérien sur les coups de pied arrêtés défensifs. Un neuf de grand talent, cela fait une énorme différence. Et c'est bien ce dont les Dogues profitent pleinement cette saison.

La stat qui parle : 0,73

La moyenne de buts attendus sur 90 minutes de Jonathan David cette saison. Seul Kylian Mbappé fait mieux en Ligue 1.

Ce que Fonseca dit de lui

Il marque beaucoup de buts. C’est un joueur très intelligent. C’est l’un des plus intelligents de cette équipe. Il comprend où sont les espaces. Je suis très heureux de voir ce qu’il fait pour l’équipe, notamment dans son pressing.

Jonathan David avec le Losc en 2022. Crédit: Getty Images

