Alors même annoncée, la démission de Frank McCourt du conseil de surveillance de l’OM a suffi pour agiter les rumeurs et relancer la possibilité d’une vente du club. Mais cette démission est-elle si importante que ça ?

Visiblement et d’après un communiqué de McCourt Global publié ce jeudi et relayé par le quotidien La Provence, la réponse est non. "La décision de Frank McCourt de démissionner du conseil traduit une réorganisation interne au sein de McCourt Global visant à élargir les responsabilités de ses dirigeants pour maintenir le rythme de développement mondial de l'organisation et d'accélérer le travail de Project Liberty, une initiative à but non lucratif lancée par McCourt Global. Celle-ci entend créer un internet plus équitable et restructurer les réseaux sociaux pour permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données et renforcer la démocratie" précise-t-il.

Stratégiquement, la décision de McCourt peut même être la possibilité pour lui de renforcer son pouvoir. Le poste de président du conseil de surveillance n’est pas attribué à n’importe qui mais à Barry Cohen. Bras droit de l’Américain depuis des années, Cohen traite les dossiers financiers-juridiques de l’OM pour McCourt Global. A ses côtés, un autre proche du géant de l’immobilier a également rejoint le conseil de surveillance, Jeff Ingram. La paire Ingram/Cohen sera en réalité un moyen pour McCourt d’être indirectement toujours au sein de l’organe.

En tout cas, pas question pour le Bostonien de mettre le club phocéen de côté. "L'Olympique de Marseille est en position de force, grâce au leadership du président Pablo Longoria et de ses équipes, écrit-il. Le club demeure, plus que toujours, une priorité pour McCourt Global et bénéficiera du soutien total de son PDG, Frank McCourt. Le conseil de surveillance de l'OM est entre de bonnes mains, et les récents changements intervenus au sein du conseil de surveillance n'ont pas d'incidence sur la stratégie et les activités de l'OM » explique le communiqué.

Cet OM est-il plus fort que la saison dernière ?

La vente de l’OM une "fake news" pour McCourt.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a déjà fait face à des propositions d’achat du club comme en 2020. A l’époque, Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien formule une offre de rachat, strictement refusée par l’Américain. Mais depuis, plusieurs rumeurs agitent les supporters marseillais notamment avec le "hashtag" #VenteOM qui spéculent autour de différentes possibles offres notamment de fonds saoudiens.

Des informations fermement démenties par l’actuel propriétaire, toujours dans le communiqué. "Aujourd'hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre de l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces. L'impact destructeur des réseaux sociaux est la raison pour laquelle nous avons lancé Project Liberty, une initiative visant à transformer Internet et à réparer les réseaux sociaux et leurs modèles commerciaux actuels, qui incitent à la diffusion de ces fake news."

Eyraud vers la sortie ?

En parallèle de cette réorganisation, la situation de Jacques-Henry Eyraud est aussi sur la table en ce moment. L’ancien président du club marseillais est lui toujours au conseil de surveillance mais aussi du conseil d’administration de la Ligue. Selon les informations de La Provence, Eyraud devrait se retirer de ses deux organes d’ici la fin de l’année et donc quitter l’OM.

