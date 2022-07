C'est l'une des premières pistes évoquées. Le technicien italien ne jouit pas seulement d'une solide réputation bâtie à Benevento, à Sassuolo et au Shakhtar Donetsk, où il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023. Justement. L'entraîneur de 43 ans révélait fin mai qu'il ne savait pas s'il serait encore à la tête du club ukrainien pour la saison à venir en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un conflit qui a poussé la FIFA à faciliter les mouvements des joueurs et des entraîneurs qui évoluent dans ces deux pays.

Une situation que Longoria pourrait éventuellement exploiter. C'est une opportunité à saisir, et le président de l'OM aurait ainsi déjà pris contact avec l'entourage de l'Italien selon Foot Mercato et La Provence, même si certaines informations sont contradictoires à ce sujet. Jeune et adepte d'une philosophie de jeu très marquée , De Zerbi, un temps annoncé à Lyon avant de rejoindre le Shakhtar, coche quelques cases qui crédibilisent un éventuel intérêt de Marseille à son égard.

Là aussi, c'est une question d'opportunité. Le coach espagnol est désormais libre puisque son contrat avec l'Athletic Bilbao vient de s'achever. Également passé par le FC Séville, Valence et Villarreal notamment, Marcelino bénéficie d'une expérience non-négligeable dans des clubs exigeants. Une qualité essentielle pour prétendre à prendre place sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais c'est surtout la qualité de sa relation avec Longoria qui le place dans la short-list des successeurs potentiels de Sampaoli.

Une piste beaucoup plus improbable que celles menant à De Zerbi ou à Marcelino. Mais elle est avancée par deux journalistes italiens généralement bien informés sur le mercato, Fabrizio Romano et

. Ils indiquent tous les deux que Marseille a entamé des négociations avec le technicien croate de 44 ans, qui s'était notamment illustré du côté de la Juventus Turin du temps où il était joueur en disputant 174 matches sous les couleurs de la Vieille Dame entre la fin des années 90 et la première moitié des années 2000.

Passé manager depuis 2013, Tudor a un palmarès qui se résume à une Coupe de Croatie remportée avec l'Hajduk Split. Mais il s'est forgé une solide expérience en passant par la Grèce (PAOK Salonique), la Turquie (Karabükspor et Galatasaray) et l'Italie donc, où il avait aussi entraîné l'Udinese entre avril 2018 et novembre 2019. Il sort par ailleurs d'une saison plutôt réussie avec l'Hellas Vérone , 9e du classement de Serie A la saison passée. Et il présente l'avantage d'être libre, puisqu'il n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger l'aventure en Vénétie.