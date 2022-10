Alors oui, Dimitri Payet n'a jamais gagné aucun trophée. Mais il a marqué le championnat de France comme certains, aux palmarès remplis, ne le feront jamais. Ce samedi, le Réunionnais a inscrit le 100e but de sa carrière en Ligue 1, sur penalty face à Ajaccio. Il aura fallu attendre plus que de raison pour franchir cette barre symbolique. Le plus souvent sur le banc de touche avec l'arrivée d'Igor Tudor, Payet n'avait plus fait trembler les filets depuis un doublé datant du 20 avril dernier face à Nantes.

Dimitri Payet (OM), buteur face à Ajaccio Crédit: Getty Images

Et il fallait voir sa joie beaucoup plus démonstrative que d'habitude et ce maillot floqué du numéro 100 et adressé au virage pour comprendre tout à la fois son soulagement et sa fierté d'atteindre les 100 buts. Payet est devenu, dans le même temps, le premier joueur du XXIe siècle à compiler plus de 100 buts et 100 passes décisives (112 exactement) dans l'élite. C'est dire la place si spéciale qu'occupe le meneur de jeu marseillais dans l'histoire.

De Nantes à Marseille, en passant par Saint-Etienne et Lille, Payet illuminé la L1 depuis 17 ans. Si sa carrière fut longtemps sinusoïdale enchaînant les moments de grâce et les passages à vide, il reste, par ses inspirations touchant parfois au génie, l'un des joueurs majeurs et majuscules des deux dernières décennies. Depuis le départ de Steve Mandanda, personne n'incarne mieux l'OM que lui aujourd'hui et c'est à Marseille qu'il a inscrit plus de la moitié de ses buts en L1 (58). Spectaculaire et déraisonnable, il personnifie à merveille un club et une ville qui lui collent à la peau désormais.

