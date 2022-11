Igor Tudor n'a pas bronché. Au moment où une question sur son choix de laisser Dimitri Payet sur le banc, mardi, face à Tottenham (1-2), lui a été posée, l'entraîneur de l'OM a tout de suite reconnu son erreur. "Je me suis trompé, j'aurais dû le faire jouer au moins quinze minutes. Mais un entraîneur peut aussi se tromper et faire des erreurs. Jonathan Clauss aurait pu aussi rester sur le terrain, j'aurai pu faire un autre changement que celui de Suarez. Je fais mon auto-critique", a-t-il lâché.

S'il ne regrette pas de ne pas avoir informé ses joueurs sur la possibilité de se qualifier en Ligue Europa, estimant que cela n'aurait rien changé "aux 4-5 erreurs commises" du deuxième but des Spurs et que son équipe visait, à ce moment, une "qualification en 8es de finale de C1", Tudor estime que certains de ses choix n'ont pas été judicieux. Remplaçant toute la rencontre, Payet, qui a suivi son technicien en conférence de presse, a confié "sa grande frustration".

Payet se dit "frustré"

"J'étaisdéjà frustré en partant de la Commanderie, a-t-il admis. Entre le moment où nous sommes partis d'ici et le moment où nous sommes arrivés au stade, j'étais très frustré de ne pas être sur le terrain comme à chaque fois. En tant que compétiteur, je veux et je travaille pour être sur le terrain tout le temps. Mais le coach fait des choix il faut les respecter. Si Ünder centre pour Kolasinac et qu'il y a but, on dit que c'est le changement du siècle et on ne parle pas de Payet. Mais évidemment, la frustration est grande parce que je veux aider mes coéquipiers et ça n'a pas été possible sur ce match-là."

Concernant cette situation nouvelle, il dit devoir l'accepter. "J'ai toujours joué dans les clubs par lesquels je suis passé. Avec la possibilité de faire cinq changements et l'enchainement des matchs, on est plus apte à rentrer et être décisif. Mais ça fait du bien d'être titulaire. J'ai envie de jouer et de bien faire, mais il y a d'autres joueurs aussi. Que je sois titulaire ou remplaçant, il faudra donner le maximum pour aider l'équipe", a prévenu le capitaine marseillais, qui pourrait être de la partie face à l'OL dimanche soir.

Un ultime mot pour conclure, et il est on ne peut plus clair. "Pourquoi devrais-je aller discuter avec les dirigeants ? Ca n'a jamais été ma façon de faire, a-t-il annoncé. Quand je joue moins, je travaille pour revenir. Le coach est celui qui décide, je ne vais aller voir les dirigeants pour me plaindre. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais jeter l'éponge (...) J'ai beaucoup travaillé pour être en forme. Je me sens bien. A Strasbourg, j'ai eu de bonnes sensations. Le coach a ses raisons de penser que l'équipe est meilleure sans moi. A moi de lui donner tort et lui mettre des problèmes dans la tête."

