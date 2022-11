Voilà un nouveau dimanche de bonheur pour les passionnés de ballon rond. Voir jouer, dans la même journée, l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, Chelsea, Arsenal, la Juventus de Turin et l'Inter de Milan, c'est un privilège qu'aucun fan de football ne pourra négliger.

Chelsea - Arsenal

Heure : 13 heures

Chaîne TV : Canal+ Foot

Ce derby londonien sent la poudre, et ce n'est pas peu dire avec ces Gunners de gala. L'équipe de Mikel Arteta marche sur l'eau depuis le début de la saison, emmenée par l'insubmersible Thomas Partey, l'inspiré Gabriel Martinelli et le très appliqué Martin Ødegaard, et caracole en tête du championnat anglais. Sauf qu'en face se dresse des Blues eux aussi revenus à la vie depuis l'arrivée de Graham Potter sur le banc. Dix points derrière son adversaire du jour, Chelsea est tenu de l'emporter pour rester dans la course.

Arsenal, candidat au titre ? "Ça fait plus de dix ans qu'on n'a pas vu ça"

OM-OL

Heure : 20h45

Chaîne TV : Amazon Prime Vidéo

Après sa semaine noire, l'OM d'Igor Tudor doit impérativement se remettre la tête à l'endroit dès ce dimanche pour rester compétitif en championnat. Sauf que lorsque l'OL se présente au Vélodrome, ce n'est jamais une partie de plaisir. Une revanche est à prendre pour les Olympiens, après l'humiliation 0-3 en fin de saison dernière ; mais les protégés de Laurent Blanc restent sur deux victoires en championnat. Malheur au perdant.

"A Marseille, on va voir de quel bois est fait l'OL de Blanc"

Juventus-Inter

Heure : 20h45

Chaîne TV : BeIN Sports 1

L'une est éliminée de la Ligue des champions, l'autre s'est qualifiée avec brio pour la phase finale ; mais la teneur de ce duel historique de Serie A n'a pas bougé d'un iota. D'autant plus qu'en championnat, les deux formations bataillent pour accrocher le wagon de tête, et suivre la cadence infernale du Napoli. Les coéquipiers de Juan Cuadrado ont l'opportunité de passer devant leurs adversaires au classement : ils seraient bien inspirés de ne pas la laisser filer.

On n'oublie pas :

Tottenham-Liverpool, à 17h30 sur Canal+

AS Rome-Lazio Rome, à 18 heures sur BeIN Sports 1

Bétis - FC Séville à 21h sur BeIN Sport 6

