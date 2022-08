Pablo Longoria n'avait pas vraiment besoin de ça. En proie à un été très agité, avec la démission de Jorge Sampaoli et la situation tendue au sein du club phocéen depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc olympien , le président marseillais doit aussi gérer la polémique suscitée par un éventuel transfert de Jordan Veretout sur la Canebière. Il ne serait pas du goût d'une partie des supporters marseillais en raison de la prise de position controversée du joueur dans une affaire de justice concernant sa belle-famille.

Un hashtag #VeretoutNotWelcome a ainsi fait son apparition sur les réseaux sociaux. Longoria a réagi à cette polémique mercredi durant sa conférence de presse pour faire le point sur la situation à l'OM, en marge de la présentation des recrues. "Il y a une question dans la vie : faire des jugements moraux, populaires d’une situation, qu’est-ce que cela signifie ? Je pose des questions : 'Est-il condamné ?' Seconde question : 'Qu’a-t-il fait exactement ?' On est sur des suppositions, non ? Dans la vie, naturellement, il faut avoir de l’éthique, des valeurs, aller vers les choses bien faites et droites", a déclaré le président de l'OM.

Longoria a ainsi appelé une partie des supporters marseillais à davantage de retenue envers Veretout. "Mais le jugement populaire, sur des rumeurs… C’est un réflexe de la vie actuelle, les réseaux sociaux : ils pensent ainsi, tout le monde doit suivre… Juger sur une supposition… C’est juste ? C’est moralement acceptable ? Je vous pose la question. Il faut avoir une réflexion générale sur ce type de sujet, et respecter les personnes. Voilà mon point de vue", a conclu le boss du club phocéen.

