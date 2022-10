Paris Saint-Germain

PSG-OM : Pau Lopez lance le Classique : "Navas est le meilleur gardien de L1"

LIGUE 1 - A deux jours du choc entre le PSG et l'OM, Pau Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille, a affirmé que Keylor Navas était le "meilleur portier de L1". Après un an d'alternance entre Gianluigi Donnarumma et le gardien international costaricien, Christophe Galtier a tranché cet été et donné sa totale confiance au champion d'Europe italien.