C'est une première secousse dans la saison du PSG. Samedi, Kylian Mbappé et Neymar ont quelque peu "gâché" le festival de leur équipe face à Montpellier (5-2). Rappel des faits : après avoir manqué le premier penalty de la soirée, l'international français souhaitait frapper le second . Mais le Brésilien, lui, n'était pas du même avis et a finalement décidé de s'en charger. Plus tard dans la soirée, et alors que Christophe Galtier venait d'expliquer que la hiérarchie des tireurs était bien Mbappé numéro un et Neymar numéro deux, ce dernier a "liké" des tweets allant dans son sens, indiquant notamment qu'il tirait mieux les penalties que son coéquipier.