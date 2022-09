Après un début de saison réussi, l'Olympique Lyonnais est tombé de haut. En match en retard de la deuxième journée de Ligue 1, les Gones ont subi la loi du FC Lorient (3-1) mercredi soir au Moustoir et concédé leur première défaite de la saison. Même si l'OL est toujours quatrième du championnat de France malgré ce revers, c'est la manière qui n'a pas plu à son entraîneur Peter Bosz. En conférence de presse, le technicien néerlandais n'a pas caché sa déception.

Ça n'a rien à voir avec l'OL qu'on a vu cette saison

"On a joué contre une bonne équipe de Lorient. Mais je préfère regarder mon équipe et on a très mal défendu, très mal joué avec le ballon. Ça n'a rien à voir avec l'OL qu'on a vu cette saison, a-t-il d'abord lâché. De temps en temps, on a été dangereux, malheureusement on n'a pas marqué... Avec le ballon, on a été très mauvais, et sans le ballon encore pire. Je ne peux pas désigner un joueur responsable, c'était presque tous. A la mi-temps, on aurait voulu changer huit joueurs, mais l'arbitre n'aurait pas été d'accord."

Pourtant, Peter Bosz avait aligné le trio offensif Karl Toko-Ekambi-Alexandre Lacazette-Tetê et Corentin Tolisso a remplacé Johann Lepenant après la pause. Sans succès pour les Lyonnais, assommés par le troisième but lorientais, signé Dango Ouattara à la 49e minute. "Je ne suis pas inquiet, je connais mes joueurs, je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux, a-t-il rappelé. Mais je suis très déçu de ce que j'ai vu, surtout en première mi-temps."

Un calendrier difficile à venir

Une réponse est déjà attendue pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, auteur de son quatrième but de la saison en Ligue 1, qui devront faire face à un gros calendrier d'ici le 2 octobre avec un déplacement à Monaco (ce dimanche) puis la réception du PSG (18 septembre) et un match piège à Lens après la trêve internationale.

