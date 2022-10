Avec l'absence estimée à trois semaines pour l'intérimaire défensif Danilo Pereira, Christophe Galtier a sûrement dû accueillir cette nouvelle avec le sourire. Selon L'Equipe Presnel Kimpembe , absent depuis le 10 septembre à cause d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et qui a récemment repris la course individuelle, pourrait réintégrer le groupe parisien au Camp des Loges jeudi au plus tard.