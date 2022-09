Treize ans d'une carrière immaculée. Avec beaucoup de hauts, quelques bas, bien sûr, mais, globalement, Christophe Galtier trimballait avec lui, à son arrivée à Paris, l'image d'un entraîneur ouvert, très proche de ses joueurs, aimé par ses dirigeants et bénéficiait de la mansuétude de médias dont il avait su se faire l'allié. Mais l'ancien défenseur de l'OM découvre depuis quelques semaines qu'entraîner Paris n'a pas grand-chose à voir avec tout le reste. En trois semaines, l'opinion publique et la classe politique l'ont vertement chargé, un de ses joueurs a émis des réserves à peine masquées quant à ses choix sur le terrain et un de ses anciens dirigeants l'a gravement mis en cause.

Trois mois à la tête du PSG lui auront suffi à comprendre qu'il ne pouvait pas se permettre le moindre écart, que chacune de ses paroles pèse lourd et que tout ce qui le concerne prendra, forcément désormais, des proportions gigantesques. Cette rude séquence pour lui intervient alors même que les débats sur le jeu, sur ses choix ou sur les résultats de son équipe restent marginaux. Paris, toujours invaincu, a réussi son début de saison mais cela ne suffit pas à protéger un entraîneur, ou un joueur d'ailleurs, du PSG des polémiques. Revenons sur les trois moments qui ont écorné l'image qu'il avait mis tant de temps et d'application à construire

Christophe Galtier (PSG), bête de com' Crédit: Eurosport

6 septembre 2022 : Char à voile, la blague qui ne passe pas

Galtier sur la possibilité du PSG de favoriser le train plutôt que l'avion pour rejoindre Nantes : "Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile."

Pourquoi l'affaire fait grand bruit ? Parce que le réchauffement climatique est un sujet extrêmement sensible à la sortie d'un été caniculaire et d'une sécheresse record en France. La légèreté avec laquelle le coach du PSG semble aborder la question a hérissé l'opinion publique et la classe politique a enfoncé le clou. De la ministre des Sports à la maire de Paris, en passant par les principaux responsables de partis, tout le monde a condamné les propos jugés comme "irresponsables". "Ce n'est pas sa meilleure phrase mais s'il avait été entraîneur de Troyes, Metz ou même Bordeaux, on en n'aurait pas parlé", nous confiait il y a quelques semaines Charles Biétry, ancien directeur des sports de Canal Plus, entre autres, qui a conseillé Galtier durant ses années au LOSC. Oui, à Paris, la caisse de résonnance n'a pas d'équivalent mais Galtier a d'abord commis un gigantesque faux-pas.

Galtier : "Le PSG n'est pas hors-sol, c'était une blague de mauvais goût"

Sa réponse : Pour rectifier son erreur, il a pris les devants, vingt-quatre heures plus tard, après la victoire contre la Juve. Il n'a pas attendu les questions des journalistes pour faire son mea culpa ("une blague de mauvais goût que je regrette").

Les conséquences : Si la polémique a fini par dégonfler, il lui sera bien difficile d'effacer ce malheureux épisode surtout aux yeux du grand public. La semaine dernière, à l'occasion d'une conférence du festival "Demain le Sport", des militants écologistes l'ont interrompu en jetant des avions en papier sur la scène et en criant : "Climat en danger, Galtier complice.".

Des militants de Greenpeace ont garé un char à voile devant le Parc des Princes après la sortie médiatique de Christophe Galtier. Crédit: Imago

22 septembre : Le message de Mbappé

Kylian Mbappé après la victoire des Bleus face à l'Autriche : "Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici qu'on me demande en club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. (…) À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. C'est différent."

Pourquoi l'affaire fait grand bruit ? Parce que tout ce qui sort de la bouche de Kylian Mbappé prend des proportions dingues et, surtout, parce que l'attaquant du PSG ne dit rien au hasard. Le sous-texte est clair : Mbappé reproche à son club de l'enfermer dans un rôle où il s'épanouit moins. Qui vise-t-il ? Sans doute autant son coach que sa direction sportive qui n'a pas été capable d'attirer un attaquant axial cet été.

Mbappé en fait-il trop ? "C'est la nature même de son jeu et de sa personnalité"

Sa réponse : Il n'a pas eu vraiment le choix et Galtier s'est trouvé obligé de donner raison à son joueur sous peine de le braquer. "Son analyse est juste, a-t-il admis en conférence de presse ce jeudi. Il n'est pas dans la même configuration en club qu'en sélection." Mais le coach parisien n'a pas voulu porter seul le chapeau : "J'en ai parlé aussi avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. On est convaincu qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent qui n'est pas venu. Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté. Il peut trouver d'autres espaces. Il est tout aussi intelligent pour trouver les bonnes associations et les espaces." Une façon de flatter son ego et de sortir de cet embryon de polémique.

Les conséquences : Il est trop tôt pour les mesurer. Mais la position est forcément inconfortable pour Galtier qui voit là sa star, celle autour duquel s'articule le projet du club, lui formuler subtilement un grief qui pourrait prendre de l'ampleur si la machine venait à coincer. L'ancien coach des Verts apprend à gérer l'ego de ses stars. Jusqu'ici, tout se passait à merveille mais c'est au premier accroc qu'on jugera de l'efficacité de son management.

Christophe Galtier (PSG) à Toulouse, le 31 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Imago

28 septembre : Les graves accusations de Fournier

Julien Fournier sur l'antenne de RMC : "C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe."

Pourquoi l'affaire fait grand bruit ? Car les accusations de Julien Fournier sont graves. Chacun sait, depuis le départ de Galtier en juin dernier, que les relations entre les deux anciens hommes forts de l'OGC Nice variaient du glacial au froid polaire. Mais les propos incomplets de Fournier donnent un autre éclairage à leur brouille. " Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. " S'il s'est refusé à aller plus loin, l'ancien directeur du football des Aiglons en a trop dit pour ne pas déclencher un violent tourbillon autour de Galtier.

Car les accusations de Julien Fournier sont graves. Chacun sait, depuis le départ de Galtier en juin dernier, que les relations entre les deux anciens hommes forts de l'OGC Nice variaient du glacial au froid polaire. Mais les propos incomplets de Fournier donnent un autre éclairage à leur brouille. " " S'il s'est refusé à aller plus loin, l'ancien directeur du football des Aiglons en a trop dit pour ne pas déclencher un violent tourbillon autour de Galtier. Sa réponse : Logiquement, il a d'abord chargé Fournier : "Connaissant l'homme, je ne suis pas surpris d'abord de la manière dont il s'est exprimé." Sur le fond, qui reste parcellaire au regard des propos de Fournier, l'entraîneur du PSG ne s'est pas exprimé mais a joué une autre carte : "Pas surpris non plus, parce qu'on est exposé quand on est entraîneur du PSG et je ne veux pas me fatiguer à répondre à tous. La fonction fait qu'on crée un débat les uns après les autres."

Les conséquences : Si Fournier n'en dit pas plus, difficile d'y voir clair. Tant qu'il n'éclaircira pas ses propos, personne ne peut anticiper les suites de cette affaire. Elles pourraient être gigantesques si Fournier dit vrai. Voilà qui clôt (provisoirement ?) une séquence très éprouvante pour un Galtier qui, s'il ne l'avait pas encore fait, doit désormais mesurer qu'entraîner le PSG n'a décidément rien à voir avec ce qu'il avait fait jusqu'ici…

