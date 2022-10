La blessure et l'absence estimée à au moins trois semaines pour Nuno Mendes pourrait contraindre Christophe Galtier à changer ses plans. Alors que le match à Benfica (1-1) n'a pas totalement convaincu sur le plan défensif, l'entraîneur du PSG envisagerait de passer à une défense à quatre, selon les informations de L'Equipe . Depuis l'ouverture de la saison, le technicien parisien avait choisi de miser sur une défense à trois avec Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe mais également deux pistons (Achraf Hakimi et Nuno Mendes).

Cependant, avec la blessure du Portugais de 20 ans, conjuguée à celle de Presnel Kimpembe depuis début septembre, Christophe Galtier, qui voulait recruter Milan Skriniar cet été, a désormais trop peu de solutions en défense centrale et doit faire redescendre Danilo Pereira, pourtant milieu défensif de formation. Dans le rôle de piston gauche, Juan Bernat pourrait remplacer numériquement Nuno Mendes, mais l'ancien joueur du Bayern Munich, victime d'une grave blessure à un genou fin 2020, manque trop de rythme.

Cette réorganisation, très probablement en 4-3-3, offrirait une chance à Fabian Ruiz, recruté 23 millions d'euros cet été, d'intégrer le milieu de terrain avec Marco Verratti et Vitinha. En attaque, Kylian Mbappé pourrait évoluer en pointe, avec Neymar à gauche et Lionel Messi à droite. Mais ce changement tactique sera-t-il approuvé par le vestiaire parisien ? Quid de la défense centrale quand Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos seront opérationnels ? D'ici le début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), le PSG a encore neuf matches à jouer. Neuf rencontres pour tenter une nouvelle organisation avant d'entamer le long marathon de l'année 2023 ?

