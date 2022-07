Il aura fallu patienter jusqu'à 14h15 ce mardi 5 juillet. 14h15, soit quelques minutes après son entrée en scène, au Parc des Princes. Mais le PSG s'est finalement décidé à communiquer sur un secret éventé depuis de longs jours : Christophe Galtier est le nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain en lieu et place de Mauricio Pochettino, remercié par le biais d'un communiqué à la mi-journée.

Ad

Agé de 55 ans et aux commandes de l'OGC Nice la saison dernière, Galtier était passé par Saint-Etienne et Lille avant de rejoindre la Côte d'Azur. Avec ces deux formations, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille avait remporté une Coupe de la Ligue (2013) et un titre de champion de France, en 2021. Titre glané au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain.

Ligue 1 Identité, verticalité, mercato : ce qu'il faut retenir de la présentation de Tudor IL Y A 2 HEURES

Assisté de Nasser Al Khelaïfi, Christophe Galtier s'est dit "ému" et "fier" lors de son propos liminaire. Il dirigera son premier entraînement dans l'après-midi.

Ligue 1 Neymar, Marquinhos et Navas déjà de retour à l'entraînement IL Y A 3 HEURES