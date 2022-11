C'est une menace qui plane sur des dizaines de joueurs ce week-end : se blesser et rater la Coupe du monde au Qatar. Depuis plusieurs semaines, les absents se multiplient au gré de pépins physiques plus ou moins graves. Une blessure, même légère comme une contracture ou une petite entorse, pourrait mettre en péril l'objectif d'une vie. Au Parc des Princes, le spectre du pépin physique planera au-dessus de PSG - Auxerre. Kylian Mbappé, Neymar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, pour ne citer qu'eux, ont tous une bonne raison de passer leur tour et d'assurer leur présence à Doha.

Ad

Mais n'y comptez pas. Ce vendredi, Christophe Galtier s'est montré extrêmement clair. "Je ne vais ménager personne, tous les joueurs sont à disposition sauf Fabian Ruiz, a prévenu le coach. Aucun joueur, à l'heure où je vous parle, n'est venu me voir directement ou indirectement pour me demander à ne pas jouer." Comprendre que tous les internationaux concernés par la Coupe du monde seront sur le terrain face à l'AJA.

Ligue 1 Le bijou de Golo, le soldat Danilo, "Lolo" a du boulot : Les tops et flops de la 14e journée 06/11/2022 À 23:19

Benzema-Mbappé-Griezmman : une attaque, trois questions

Je ne serais pas surpris qu'un joueur vienne me voir et me dise 'j'appréhende'

"La logique voudrait qu'un joueur me demande de ne pas jouer pour se ménager avant la Coupe du monde, a expliqué Galtier. Ma porte est toujours ouverte, ils peuvent venir échanger tout le temps. Je ne serais pas surpris qu'un joueur vienne me voir et me dise ''j'appréhende''. Mais j'ai l'obligation de concocter une équipe très compétitive face à Auxerre." Si l'enjeu principal du week-end dépasse peut-être le simple résultat du match mais Galtier est le garant des intérêts du PSG.

"Il faut jouer avec l'état d'esprit le plus libre possible, même si ce n'est pas évident, continue Galtier. Quand les joueurs sont dans la compétition, il y a moins de retenue, en tout cas moins qu'avant. La crainte est plus dans leur environnement, eux ce sont de grands compétiteurs et n'ont pas de craintes particulières."

Ligue 1 Galtier savoure : "C'est peut-être le meilleur Neymar qu'on ait vu au PSG" 06/11/2022 À 15:56