Au 55 rue Molitor, les soirs de match, la terrasse du Moliteuil déborde jusqu'à lécher le boulevard Murat qui longe le Parc des Princes. Dimanche, avant PSG-OM, la brasserie, remplie à ras bord de supporters parisiens, affiche encore complet. Dans le cossu XVIe, à l'angle de deux allées bordées d'immeubles haussmanniens où le prix du mètre carré grimpe à des hauteurs insoupçonnées, on y parle, ce soir-là, passage en 4-3-3, MMN, Payet et tifos avec passion et mauvaise foi.

On cause fort, on mange, un peu, et on boit, beaucoup. L'occasion est belle d'enclencher une discussion autour de la place de Kylian Mbappé dans les cœurs rouge et bleu de ces supporters de la première heure. Car au Moliteuil, on y trouve ce dimanche des fidèles tendance Raï plutôt que Zlatan Ibrahimovic, des maillots Tourtel et Opel plutôt que des tuniques Qatar Airways.

Il nous avait promis de l'amour et, en vérité…

John, 35 ans de fidélité absolue au PSG, et Aurélian, qui baigne dedans depuis "tout petit et pour toujours", ne sont pas tout à fait d'accord lorsqu'il s'agit d'évoquer le lien qui les unit à l'ancien gamin de Bondy dont les envies d'ailleurs se répandent dans la presse depuis une petite semaine. "C'est un Parisien, il compte plus que Marco Verratti ou Marquinhos pour moi, démarre John, visage caché sous une casquette siglée… PSG, évidemment. Ses états d'âme… Bon, les journalistes relaient pas mal de fausses rumeurs non ? C'est amplifié. Il laissera quand même une empreinte ici même s'il lui reste bien sûr à prouver en gagnant la Ligue des champions."

Oui, il est très très fort. Mais ça fait ch… qu'il veuille toujours partir, concède Aurélian alors que Il nous avait promis de l'amour et, en vérité, au moindre couac, il remet tout en cause. Raï était beaucoup plus humble par exemple, il n'avait pas la grosse tête comme Mbappé." Attiré par le débat, Jean-François, abonné depuis 1995, ne peut s'empêcher de s'inviter dans la conversation. concède Aurélian alors que le Parisien n'avait pas encore démenti ses envies d'ailleurs devant les micros ." Attiré par le débat, Jean-François, abonné depuis 1995, ne peut s'empêcher de s'inviter dans la conversation.

Le public a besoin de preuve d'amour

S'il ne porte aucun signe ostentatoire du supporter parisien, son visage s'éclaire sitôt qu'il fouille dans ses souvenirs : "Raï, Edinson Cavani, Ronaldinho, Marco Simone, Marco Verratti, Mauricio Pochettino, Gabriel Heinze : voilà ceux qui m'ont fait vibrer. Mbappé ne rentre pas dans ce cercle-là, tranche-t-il. Alors qu'il est certainement meilleur que tous ces joueurs, il ne dégage rien et l'homme ne m'intéresse pas plus que ça. Je n'ai absolument aucun sentiment pour lui. Le public a besoin de preuve d'amour. Son mouvement partir-revenir, cette espèce de menace permanente qu'il agite depuis Monaco, c'est fatiguant. Il réclame l'amour de ses dirigeants, des supporters mais ça devrait être l'inverse."

"Avec Mbappé, Paris a créé un monstre et il est en train de se faire dévorer"

Formidable machine à marquer, clinique et peut-être trop insensible, Mbappé est respecté par ses supporters qui savent ce qu'ils lui doivent mais, malgré ses nombreux exploits retentissants au Parc, il n'a pas encore créé ce lien sentimental avec ses supporters. Quand la générosité de Cavani irriguait le Parc des Princes, la distance naturelle qui émane de l'ancien Monégasque complique les relations avec des fans qui lui ont souvent reproché de considérer Paris comme une étape de sa carrière plutôt que comme sa consécration.

Je ne comprends pas la question…

Mais tout le monde n'est pas de cet avis. En remontant le boulevard d'Auteuil, deux maillots floqués Mbappé nous passent sous le nez. L'occasion est trop belle. Accompagnés par leur père, Tony, collégienne de 13 ans, et Léopold, lycéen en seconde, ont, exceptionnellement, la permission de minuit pour voir leur idole.

"Kylian, c'est le meilleur joueur du monde, on a la chance de l'avoir au PSG alors pourquoi il faudrait ne pas l'aimer ? Je ne comprends pas la question", s'étonne Léopold, émerveillé par les prouesses de l'attaquant parisien. A la boutique du club, les ventes de maillot à son nom continuent comme si de rien n'était et le Parc semble scindé en deux entre les historiques que Mbappé laisse de glace et les nouveaux fans emballés par le phénomène. Et ce n'est pas sa mise au point après la rencontre qui réconciliera les deux camps. Objet de débats et de divisions, Mbappé l'est jusque dans son propre camp.

