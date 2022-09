Football

PSG - Kylian Mbappé plus libre en Bleu qu'au PSG : "Avec la BBC ou la MSN, il y a eu des compromis..."

LIGUE 1 - Alors qu'il estime que son rôle est plus libre avec l'équipe de France qu'avec le PSG, Kylian Mbappé doit accepter un rôle plus ingrat à Paris cette saison. Dans Tour d'Europe, Elton Mokolo et Cyril Morin reviennent sur la question et estiment que le Français doit mieux accepter ceux qui l' entourent. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast (Real : H.Hiault/Q.Guichard)

00:04:50, il y a une heure