Nasser Al-Khelaifi et Tayeb Benabderrahmane devront rencontrer un médiateur, selon une décision de justice rendue mardi. M. Benabderrahmane, entrepreneur franco-algérien de 41 ans au fort entregent, raconte avoir été arrêté en janvier 2020 au Qatar, où il s'était installé trois mois auparavant pour en assurer le lobbying. Il dit avoir été incarcéré pendant six mois et torturé, puis assigné à résidence et finalement autorisé à partir en novembre 2020, après avoir accepté de signer un protocole dans lequel il s'engageait à ne pas divulguer des documents "sensibles" sur le dirigeant du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi - dit "NAK"- et de ne pas en parler.

Estimant avoir signé sous la contrainte, ce qui aurait vicié son consentement, M. Benabderrahmane a saisi en août 2021 la justice civile pour faire annuler ce protocole. Dans son ordonnance rendue mardi, consultée par l'AFP, une chambre civile du tribunal judiciaire de Paris impose d'abord aux deux parties de rencontrer un médiateur. Le tribunal rejette par ailleurs les arguments de "NAK", qui soutenait que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes dans cette affaire et que Tayeb Benabderrahmane ne cherchait qu'à "pouvoir à nouveau utiliser les documents obtenus dans des conditions portant atteinte à sa vie privée et dont il s'était engagé à remettre toutes les copies".

Il pourrait notamment s'agir de vidéos intimes du patron du PSG

Selon un rapport du 29 septembre de la Direction générale de la sécurité intérieure et l'Inspection générale de la police nationale, révélé par Libération et consulté par l'AFP, il pourrait notamment s'agir de vidéos intimes du patron du PSG avec sa maîtresse, mais aussi peut-être de conversations contenues dans un téléphone ayant appartenu à Nasser Al-Khelaïfi liées à l'organisation de la Coupe du Monde du Qatar.

M. Benabderrahmane a déposé en août à Paris deux plaintes avec constitution de partie civile, la première pour tortures, arrestation et séquestration, où il dénonce son incarcération au Qatar, et la deuxième pour extorsion et subornation de témoin, ciblant le rôle des avocats ayant oeuvré à la signature du protocole.Il est en parallèle mis en examen à Paris pour trafic d'influence et corruption notamment, soupçonné d'avoir transmis, en particulier au club de football parisien, des informations confidentielles sur certaines personnes issues de fichiers de police. L'avocat de Nasser Al-Khelaifi n'a pas souhaité réagir. Les avocats de M. Benadberrahmane n'ont pas donné suite.

