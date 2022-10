Vendredi, Christophe Galtier a jugé "agaçant et désagréable de ne pas parler football et de (son) métier", à deux jours du Classique de la Ligue 1 contre l'OM et alors qu'il était longuement questionné au sujet de différentes affaires. Un jour plus tard, l'entraîneur parisien doit se dire qu'il n'est pas près de voir le vent tourner en conférence de presse. Chaque jour, de nouvelles histoires semblent venir secouer le PSG et l'entraîneur parisien. Et ce samedi, c'est donc via John Valovic-Galtier, le fils adoptif du technicien parisien, que des nuages sont venus s'ajouter dans le ciel parisien.

exercice illégal de l'activité d'agent sportif". Le parquet de Nice se serait penché dès le mois de mars sur les activités du fils du coach parisien. Alors qu'il ne dispose pas de licence d'agent auprès de la FFF, ce dernier serait dans le viseur de la justice pour son rôle au sein de la société Score Agencies, qui est "spécialisée dans l'accompagnement d'entraîneurs et de footballeurs professionnels" selon le descriptif de son site internet. Selon L'Equipe qui révèle cette affaire , John Valovic-Galtier ferait l'objet d'une enquête pour "". Le parquet de Nice se serait penché dès le mois de mars sur les activités du fils du coach parisien. Alors qu'il ne dispose pas de licence d'agent auprès de la FFF, ce dernier serait dans le viseur de la justice pour son rôle au sein de la société Score Agencies, qui est "" selon le descriptif de son site internet.

Je suis impliqué dans zéro discussion

S'il travaille comme "conseiller" au sein de cette entreprise comme l'explique le journal sportif, John Valovic-Galtier pourrait se voir reproché certaines implications lors de certains transferts. Mais dans L'Equipe, il dément catégoriquement : "Je suis impliqué dans zéro discussion. (…) Moi, je suis là parce que j'aime le foot. Depuis huit ans, je ramène à Score Agencies des joueurs que je vais voir le week-end sur les terrains. C'est mon rôle, comme d'accompagner les plus capés dans leur vie quotidienne."

La justice va tenter de faire le point là-dessus. Pour Christophe Galtier, c'est en tout cas une nouvelle affaire dont il se serait bien passé dans ce début de saison beaucoup plus agité que prévu. La vie à Paris n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et s'il le savait évidemment, il l'apprend à ses dépens. "Quand vous êtes l'entraîneur du PSG, vous êtes très exposé mais là c'est très particulier, c'est tous les jours. Je suis persuadé que quand ce soir je vais rentrer à la maison, il y aura encore quelque chose", avait d'ailleurs prédit l'entraîneur parisien vendredi. Il ne s'était, malheureusement pour lui, pas trompé.

