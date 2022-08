À Montpellier, on aurait probablement aimé que ce retour survienne un peu plus tard. Mais Kylian Mbappé est déjà prêt. Forfait lors du match d'ouverture face à Clermont en raison d'une gêne aux adducteurs, l'attaquant du Paris Saint-Germain a repris l'entraînement collectif, ce jeudi, et sera donc apte pour la réception du MHSC ce samedi (21h00). ", a confirmé son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse.."