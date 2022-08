Il ne sera pas Ballon d’Or , en 2022. Mais dans ses pieds, le ballon est d’or, quand il est ainsi épanoui. Neymar rayonne au sein du Paris Saint Germain en ce début de saison. Samedi face à Montpellier, la star brésilienne a encore été la plus brillante des étoiles du champion de France en titre. Deux buts inscrits, et, surtout, une impression d’aisance radieuse, que les supporters parisiens espèrent pérenne et décisive dans la conquête de l’Europe.

Lionel Messi n’est pas loin d’être aussi bien lancé, en cet exercice 2022-2023. Lors de la 2e journée de Ligue 1, il a même cru offrir à son compère le triplé, d’une délicieuse passe décisive dans les dix dernières minutes de cette rencontre gagnée 5-2 par le PSG . Mais le troisième but de Neymar a été refusé pour un hors-jeu de Presnel Kimpembe. Reste que la complicité argentino-brésilienne a sauté aux yeux, et régalé le Parc des Princes.

"Neymar est très heureux, a appuyé Marco Verratti, dans des propos rapportés par L’Equipe. Avec les joueurs que l’on a, quand on les voit contents, ils le transmettent à tous : les coéquipiers, le public (…) On a besoin de ces joueurs au maximum.‘Ney’ se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça." Cinq ans, jour pour jour, après ses débuts en L1, le Brésilien a contribué à la "belle ambiance" que Christophe Galtier a saluée.

Neymar lors de PSG - Montpellier en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Penalty manqué par Mbappé, réussi par Neymar

Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé a certes marqué, mais il a surtout montré un visage différent. L’international français débutait sa saison, après avoir manqué le Trophée des champions sur suspension, et le premier round de L1 en raison d’une douleur aux adducteurs. Il l’a fait sans esquisser un rictus de satisfaction. Un contraste d’autant plus marqué que Neymar a assorti ses fulgurances de célébrations enjouées, dont une façon Steph Curry.

Ce qui a aussi différencié les soirées de Mbappé et Neymar tient en un mot : penalty. Le premier a manqué le sien (butant sur un Jonas Omlin inspiré), le second l’a converti. En conférence de presse, l’entraîneur parisien a parlé d'une "consigne respectée", d'après RTL. "S’il y en avait eu un troisième, je l’aurais laissé à Leo (Messi)", a quant à lui pouffé Presnel Kimpembe au micro de Canal Plus, évoquant la possibilité de tirer, le jour de son 27e anniversaire.

Il faut que tout le monde comprenne qu’il faudra aménager et gérer les temps de jeu des uns et des autres

Pas de quoi faire rire Kylian Mbappé, qui assume son envie d’être un monstre de son sport, statistiquement y compris. En fin de premier acte, une passe que Vitinha ne lui a pas adressée l’a agacé. Il l’a fait savoir, de manière ostentatoire, ne participant pas à la suite de l’action. Interrogé à ce sujet sur Canal Plus, Galtier a répondu : "Je vois cette action (…) C’est un compétiteur, il veut être bon, il veut être bon rapidement."

Le technicien nouvellement à la tête du PSG n’a pas (totalement) éludé la question. Oui, Mbappé a été frustré. Mais c’est un signe de motivation avant tout, selon lui, et le témoin de son retard de préparation : "Kylian avait joué 45, 60 et 30 minutes dans la préparation. Son dernier match c’était il y a 3 semaines. C’est un peu normal qu’il soit un peu à court physiquement, par rapport à ses partenaires." Galtier minimise donc le souci latent que cela représente.

"Avoir quelques problèmes avec ce profil de compétiteur et de grand joueur" ne lui fait pas peur. "C’est difficile quand vous avez des problèmes avec des joueurs qui n’ont pas ce niveau-là", précise-t-il. Avant de conclure, tout de même : "Il faut que tout le monde comprenne qu’il faudra aménager et gérer les temps de jeu des uns et des autres." Chacun a fait passer ses messages, ce samedi au Parc. Le principal, collectif, reste que le PSG, leader de L1, est déjà bien rodé.

Messi et Neymar hilares à l'entraînement avec le PSG

