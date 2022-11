Football

Quand Lionel Messi met un petit pont à Neymar à l'entraînement du Paris Saint-Germain, avant PSG-Auxerre en vidéo

LIGUE 1 - Lionel Messi vs Neymar. La Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) va peut-être permettre aux deux hommes de s’affronter, avec l’Argentine et le Brésil. Mais avant cela, ils se sont entraînés ensemble avec le Paris Saint-Germain, vendredi 11 novembre, à deux jours de PSG-Auxerre, match de la 15e journée. Et "la Pulga" a infligé un petit pont à son compère. La séquence en vidéo.

00:00:15, il y a 13 minutes