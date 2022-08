Trois petits points. C'est tout ce qu'il a manqué pour que Rennes puisse être à la place de Monaco en ce début août à se battre pour se qualifier pour la phase principale de la Ligue des champions. Pour le club breton, c'est le signe d'une confirmation, des exploits en Ligue Europa sous Julien Stéphan jusqu'à l'équipe séduisante menée par Bruno Génésio la saison dernière. Dans cette ascension logique, la prochaine phase est clairement désignée : la C1. Le SRFC y avait goûté en 2020-2021 avec sa saveur avait été très amère, avec un parcours manqué dans les grandes largeurs et la fin du cycle Stéphan. Mais l'arrivée de Génésio, qui avait été un temps accueillie avec scepticisme, a redonné espoir et envie de voir plus haut du côté du Roazhon Park.

Pour la première fois, l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais débute un exercice en Ile-et-Vilaine avec des certitudes. Les qualités collectives, notamment offensives, vues l'an passé ont toutes les raisons de se poursuivre. Et les motifs de croire en une progression, tant dans le jeu que dans les résultats, sont réels. Pour combler ces fameux trois points qui ont manqué il y a quelques mois.

Mandanda, intérimaire de luxe pour redresser le niveau

C'était probablement le secteur où l'axe d'amélioration était le plus évident. Depuis le départ d'Edouard Mendy vers Chelsea, Rennes se cherche un ange-gardien. Son compatriote sénégalais Alfred Gomis est loin d'avoir donné satisfaction ces deux dernières saisons. Alternant entre le correct et le pas terrible, l'ancien Dijonnais ne sera pas conservé, même si les prétendants à sa signature ne se bousculent pas. Derrière le jeune Turc Dogan Alemdar est encore un peu tendre, et Romain Salin pas de l'envergure d'un titulaire chez un cadors du championnat.

Alors le club rennais n'a pas hésité quand l'option Steve Mandanda s'est présentée. Même à 37 ans, l'ancien portier de l'OM peut encore rendre de précieux services, à l'image de sa deuxième moitié de saison avec Marseille. Les chiffres sont éloquents : 7% d'arrêts de plus que Gomis et seulement 0,7 buts encaissés par match contre 1 pour Gomis. Comme le club phocéen, Rennes expose peu son gardien puisque les deux clubs étaient ceux qui subissaient le moins de tirs par match en Ligue 1 la saison dernière. Raison de plus pour être d'autant plus décisif dans les (rares) moments qui comptent.

"Oui, c'est la Ligue des Champions, il ne faut pas s'emballer, mais on est là pour ça" assumait d'ailleurs Mandanda à son arrivée. Dans une arrière-garde qui avait parfois souffert de quelques soucis de communication ces derniers mois, notamment entre Gomis et Nayef Aguerd, le caractère et l'expérience de l'international français répond à bien des besoins.

Bourigeaud plus central, et plus influent ?

Rennais le plus constant la saison passée, Benjamin Bourigeaud faisait partie des joueurs les plus suivis de l'effectif breton cet été. Mais le Nordiste est toujours là, et Bruno Génésio s'en réjouit sans doute. Le joueur de 28 ans est au sommet de sa carrière et sort d'un double double en Ligue 1 (11 buts, 13 passes) dans un rôle pourtant inhabituel de milieu, voire d'ailier droit. Avec le départ de Jonas Martin, l'ex-joueur du RC Lens pourrait revenir dans un rôle plus central, aux manettes de la création aux côtés de l'épatant Lovro Majer.

Cette position plus axiale pourrait lui offrir encore davantage de libertés, mais aussi de poids dans l'animation du SRFC. Les axiaux ont un rôle crucial dans l'animation du jeu de Bruno Génésio (appels, espaces créés), en particulier avec Martin Terrier qui aime repiquer du flanc gauche vers l'intérieur du terrain. Cette option avec Bourigeaud dans le cœur du jeu pourrait aussi offrir au technicien rennais davantage d'options tactiques, comme un système en 4-4-2 aperçu sur certains matches la saison dernière et durant la préparation. "On a progressé, c’est intéressant, c’est un système qu’on peut utiliser cette saison, ou en cours de match, se félicitait Bruno Génésio après la victoire contre Augsbourg le 23 juillet. C’est toujours bien de voir que les joueurs s’adaptent, intègrent les informations et les principes de jeu dans des systèmes un peu différents."

Doku – Sulemana, comme des recrues

Ils étaient bien dans le groupe breton la saison passée. Mais Kamaldeen Sulemana et Jérémy Doku, parmi les plus gros investissements de l'histoire du club, n'ont pas été de réels facteurs dans la très bonne santé rennaise. La santé, c'est tout ce qu'il a manqué aux deux ailiers, entre les soucis de dos de Sulemana et les multiples soucis (ischio-jambiers, mollet, genou) de Doku, encore touché par une contracture en préparation.

Sans ses deux joueurs de couloir, qui ont joué moins de 1500 minutes en Ligue 1 en 2021-2022, Génésio s'était adapté avec brio. Mais pouvoir compter sur deux dribbleurs comme Sulemana et Doku, capables de prendre la profondeur par leur qualité de percussion, offre des atouts supplémentaires à une attaque déjà très prolifique. Pas étonnant alors de voir Rennes avec seulement le 19e nombre de dribbles par match de Ligue 1 la saison passée. "C'est très important d'être dans un projet sportif ambitieux, intéressant, qui prend place d'année en année. On vient de faire une très bonne saison... Pour continuer, on a besoin d'un groupe de qualité" insistait en conférence de presse Bruno Génésio.

De la continuité et toujours plus de densité, Rennes en aura besoin pour viser les cimes de Ligue 1, tout en assurant son parcours en Ligue Europa. Et l'été n'est pas encore fini. "Je pense qu’on a encore besoin de deux voire trois joueurs, espérait le technicien rennais. Donc on sera actif sur le marché je l’espère, assez vite. En attaque ? C’est ce que je dis, deux ou trois joueurs."

