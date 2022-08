Lens – Brest : 3-2

Ne cherchez pas plus loin l'homme de cette 1re journée de Ligue 1. Florian Sotoca a régalé un stade Bollaert déjà archi-comble en inscrivant un triplé pour offrir la victoire aux Artésiens face à Brest (3-2). L'attaquant lensois, auteur d'un but opportuniste du pied droit (27e), d'un joli coup de tête sur un corner (61e) et d'un lob subtil après un bel enchaînement (64e), aurait même pu s'offrir un quadruplé s'il n'avait pas manqué un penalty (33e). Brest, longtemps inexistant, a eu le mérite de régir dans le dernier quart du match par Kevin Danso (66e c.s.c) et Romain del Castillo, sur un penalty retiré après intervention du VAR (82e s.p.). Mais la réaction bretonne a été trop tardive.

Ce qu'on en retient : Le si précieux Sotoca et son premier triplé en Ligue 1.

Lille - Auxerre : 4-1

Les Dogues avaient une faim de loup pour lancer leur saison. Et ils n'ont pas tardé à montrer les crocs face à des Auxerrois beaucoup trop tendres (4-1). Benjamin André (1re) et Jonathan David (3e) ont très rapidement puni les errements défensifs auxerrois, confirmés sur un nouveau but de David (38e) et une belle réalisation de la recrue Akim Zedadka (64e). La réduction de l'écart sur un joli enchaînement de Gaëtan Charbonnier (68e) restera anecdotique. Ce large succès permet ainsi à Lille de prendre provisoirement la deuxième place de la Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain, vainqueur 5-0 de Clermont, samedi.

Ce qu'on en retient : Les Lillois ont fait comprendre d'entrée de jeu au promu auxerrois que la Ligue 1 allait être une autre paire de manches que l'échelon inférieur

Montpellier – Troyes : 3-2

Montpellier a vraiment bien fait de conserver Téji Savanier. Le magicien héraultais fait toujours la pluie et le beau temps au MHSC. D'une superbe frappe du plat du pied droit à l'entrée de la surface (80e), il a offert la victoire à des Montpelliérains longtemps en difficulté face à Troyes (3-2). Deux fois menée au score sur des buts de Théo Sainte-Luce (3e) et, déjà, Téji Savanier (14e), l'ESTAC était parvenue à revenir à chaque fois grâce un penalty de Florian Tardieu (11e) et une belle reprise de Mama Baldé (16e). Elle a même failli égaliser une troisième fois, mais Jonas Omlin a signé une superbe parade devant Baldé dans le temps additionnel pour préserver le succès de Montpellier.

Ce qu'on en retient : Que Savanier est toujours l'homme providentiel d'une équipe loin de dégager les meilleures garanties défensives en cette reprise.

