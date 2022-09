Football

Seuls Lionel Messi et Neymar font mieux : Dango Ouattara (FC Lorient), une spectaculaire prise de conscience

LIGUE 1 - Avec 3 buts et 4 passes décisives, déjà, avant la 8e journée de L1, Dango Ouattara se place très haut, statistiquement. Neymar et Lionel Messi ont été "décisifs" plus souvent, en cette entame de championnat... mais c’est tout. L’ailier du FC Lorient a un impact important dans le bon début de saison des Merlus. Voici son portrait dans l'Euroscout. Les Lorientais jouent vendredi à Auxerre.

00:02:58, il y a 6 heures