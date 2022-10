Les Tops

Lacazette, ce n'était pas un caprice

Il avait réclamé, en sous-texte, le départ de Peter Bosz. Le Néerlandais s'en est allé, Alexandre Lacazette ne s'est pas défilé. Déjà double buteur contre Rennes, le "Général" a de nouveau été au garde à vous contre Montpellier. D'abord passeur décisif sur l'ouverture du score d'Houssem Aouar, il s'est mué en héros des Gones en inscrivant le but du 2-1 en toute fin de match.

Bémol à noter sur la mauvaise passe en retrait pour Moussa Dembélé, qui aurait pu marquer dans le but vide et faire le break avant l'égalisation pailladine. Mais en bon capitaine, il a fait amende honorable après la rencontre : "Je dois donner un meilleur ballon à Moussa et je pense que si on marque le deuxième but, le match, il est plié. Mais celle là, elle est pour moi". Patron.

Alexandre Lacazette avec Lyon Crédit: Imago

Le mental du LOSC

Les. Dimanche soir à Pierre-Mauroy, le LOSC et l'ASM ont offert un des matches les plus fous de ces dernières années, assurément le plus spectaculaire depuis le début de la saison. Au total : Sept buts, un scénario imprévisible et au bout de cette folie : un vainqueur logique. Malgré deux énormes erreurs, le LOSC est quand même sorti gagnant de ce match où il s'est retrouvé au bord du précipice après le but du 2-3 de Wissam Ben Yedder. Après l'erreur de Tiago Djalo, les Dogues ont laissé passer l'orage, avant de renverser le club de la Principauté en dix minutes chrono. Mentalement, il fallait avoir des ressources énormes dans la tête pour sortir vainqueur d'un tel match.

Le ballet rennais

Bien avant d’arracher la victoire dans le temps additionnel dimanche à Angers (1-2) , le Stade Rennais avait déjà offert à ses supporters une délicieuse raison de s’enflammer. A la 43e minute, les hommes de Bruno Genesio ont trouvé la faille grâce à un chef d’œuvre collectif, conclu par Amine Gouiri. Au coeur de cette symphonie : Martin Terrier. Une-deux avec Flavien Tait, déviation vers Benjamin Bourigeaud puis feinte de corps pour mettre l’ancien Niçois en position idéale. Superbe et qui plus est représentatif du jeu prôné par Rennes cette saison.

Lorient, ce n'est pas qu'une histoire de beau jeu

C'est forcément un résultat mitigé quand on est dauphin du PSG avant la journée. Cependant, Lorient peut débuter cette semaine en disant que ces joueurs ont montré de belles choses. Et cette fois-ci, on ne parle pas forcément du jeu alléchant produit par les hommes de Régis Le Bris. Mais de leur caractère. Menés deux fois au score, les Morbihannais n'ont rien lâché. Et ont même arraché un point sur la pelouse de Troyes (2-2-). De quoi se dire que le beau jeu n'explique pas tout dans la réussite surprenante des Bretons en ce début de saison.

Stéphan, coaching payant

On joue depuis dix minutes en seconde période entre Toulouse et Strasbourg . Le Téfécé mène désormais 2 à 0 devant des Strasbourgeois gênés par l’allant et la fraîcheur des locaux. C’est alors que Julien Stéphan, au bord du gouffre, a opéré un triple changement décisif (60e). Entrés en jeu, Ronaël Pierre-Gabriel et Lebo Mothiba ont été les acteurs du but de l’espoir (2-1, 65e). Six minutes plus tard, pressé par le remuant Mothiba, Rasmus Nicolaisen a provoqué un pénalty transformé en deux temps par Kévin Gameiro qui a permis aux Alsaciens de revenir à hauteur (2-2, 73e). Rassuré par sa direction malgré un début de saison décevant, Stéphan a peut-être enfin lancé son exercice, et celui du Racing par la même occasion.

Les Flops

La passoire François-Coty

Petit à petit, on se sentait de mieux en mieux en deuxième période, a analysé Olivier Pantaloni sur Prime Video, après coup. Et puis il y a eu cette petite interruption de jeu à cause des deux petits envahissements de terrain qui ont coupé les jambes." Dommage. Que faisait le service d'ordre du stade François-Coty vendredi soir ? La rencontre opposant l'AC Ajaccio au Paris Saint-Germain a été perturbée par plusieurs apparitions de (très) jeunes spectateurs sur la pelouse. Rien de dangereux pour les acteurs, donc. Mais pas de quoi avoir des certitudes sur la sécurité non plus. En deuxième période, l'arbitre M. Hamel a même dû interrompre la rencontre pour cette raison, alors que le score était encore de 0-1. ", a analysé Olivier Pantaloni sur, après coup.." Dommage.

Marseille n'y arrive plus

Trois défaites en trois matches. Elle est loin l'invicibilité marseillaise du début de saison. L'OM s'est encore incliné contre Lens , a laissé des points précieux derrière lui et perdu un peu de confiance. Car la pilule est encore plus dure à digérer au regard de la physionomie de la rencontre. Face aux Sang et Or, Les Olympiens ont multiplié les occasions, notamment en première période, mais leur manque inefficacité les a perdus. Car l'OM fait plus que perdre, l'OM a été muet lors de ses deux dernières sorties.

Igor Tudor, coach de l'OM, qui a perdu à domicile face à Lens - Ligue 1, le 22/10/2022 Crédit: Getty Images

Auxerre n’en finit plus de creuser

Cela devient une fâcheuse habitude. A force de courber le dos, Auxerre a encore pris l’eau en fin de rencontre dimanche après-midi, cette fois contre Reims . A Auguste-Delaune, les Bourguignons ont tenu un peu moins d’une heure, avant de voir Junya Ito glisser le cuir seul au second poteau après un renvoi de Benoît Costil (2-1, 86e). Si les Rémois ont ainsi mis un terme à une série de huit matches sans victoire à domicile, les visiteurs du jour en sont à huit rencontres de rang sans succès.

A cette note particulièrement salée, il faut ajouter une sixième défaite. Davantage que le score, c’est l’apathie générale dans laquelle noie le collectif auxerrois qui inquiète. Les visiteurs n’ont cadré que deux fois, contre dix pour les locaux qui ont par ailleurs monopolisé le cuir (55% de possession). Plongé dans la zone rouge, il y a urgence pour l'AJA.

Le VAR, ce détonateur à polémiques

Arrivé sur les prés avec l'étiquette de sauveur de l'équité sportive, le VAR a depuis bien du mal à défendre sa réputation. Au contraire, son utilisation semble créer toujours plus de controverses. Julien Stéphan a été le premier à sortir de ses gonds , après un penalty non-accordé à la 89e minute contre Toulouse (2-2), suite à un contact entre Maxime Le Marchand et Anthony Rouault, et ce après révision du VAR.

Plus tard ce dimanche, ce fut au tour d'Antoine Kombouaré de fulminer après une double main dans la surface niçoise de Mattia Viti (19e). François Letexier a décidé de ne pas siffler penalty malgré le revisionnage de l'action. Dans le temps additionnel, Monsieur Letexier n'aura cette fois pas eu besoin du VAR pour accorder un penalty au Gym, pour une main de Jean-Charles Castelletto. Peu prompts au dialogue, les arbitres essuient critiques sur critiques ces dernières semaines. L'aide supposée qu'est le VAR n'arrange pas tellement les choses, et est même à l'origine de tensions supplémentaires.

Le mystère de la clé plate

Drôle de scène observée pendant la rencontre entre Toulouse et Strasbourg. Une clé plate a été retrouvée sur la pelouse par monsieur Stinat, l'arbitre de la rencontre, après le retour des vestiaires avant d'être remise au délégué de la rencontre. D'abord soupçonné, le public du Stadium a finalement été excusé après enquête. L'outil en question était en fait tombé de... la poche d'un technicien intervenu sur la pelouse à la pause selon le club. Une bien drôle d'histoire dont on se serait bien passé.

