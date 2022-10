Les tops

Lens et les égos "bien placés"

Il faut continuer à travailler, que les rentrants aient autant faim, que ceux qui sont là. Quand on voit les entrants comme ça, cet état d'esprit, le groupe et les égos, sont placés aux bons endroits, le collectif prime", a salué Haise. Lens continue d'étonner en haut du classement. Moins bonne offensivement cette saison, l'équipe artésienne compte sur son banc pour faire la différence comme face à Toulouse (3-0) où Loïs Openda est sorti du banc pour marquer un triplé et donner la victoire aux siens. Il faut dire que Franck Haise gère bien sa troupe, en témoigne son management où chacun a sa chance. Exemple parfait : les titularisations de "seconds couteaux" comme Wesley Saïd et Junior Onana contre le TFC. A la différence d'un OM où certains joueurs cantonnés au banc ont un peu lâché, Lens conserve un groupe soudé. "", a salué Haise.

Strasbourg sait réagir

Strasbourg vit une saison bien difficile. Mais les hommes de Julien Stéphan ont une qualité importantissime pour assurer le maintien : ils ont du coeur. Baladés par l'OM durant une heure , samedi, les Alsaciens ont su trouver les ressources pour égaliser, alors qu'ils étaient menés de deux buts. Bien aidé par La Meinau, le Racing a réduit le score grâce à Lebo Mothiba. Puis il a arraché un point avec un but de Kévin Gameiro. Souvenez-vous : c'est exactement de cette manière, et avec les mêmes hommes, que les Strasbourgeois ont sauvé les meubles à Toulouse...

Terrier homme à tout faire

Et si le profil de Martin Terrier collait finalement aux attentes d'un Didier Deschamps désireux de disposer d'un panel varié d'attaquants dans son groupe France ? L'ailier du Stade Rennais fait en tout cas le maximum pour se faire remarquer, enchaînant les prestations abouties au fil des semaines - encore un but dimanche contre Montpellier - dans un style polyvalent. Le Nordiste a marqué de la tête pour la quatrième fois de la saison (toutes compétitions confondues), soit presque autant qu'avec son pied droit (3 buts) et autant qu'avec son pied gauche (4 buts). Terrier est même plus que ça, lui l'altruiste capable de sentir le jeu, comme sur cette offrande pour Amine Gouiri en fin de rencontre contre les Héraultais. Suffisant pour plonger dans le Grand Bleu ?

Atal, non-sortie gagnante

On joue la 60e minute du match entre Lorient et Nice. Alors que les Aiglons sont menés, Lucien Favre décide d'effectuer des changements en sortant, notamment, Youcef Atal. Oui mais voilà, l'arbitre de la rencontre n'a pas reçu le signal de son adjoint. Le jeu continue. Le latéral algérien reçoit le ballon côté droit, s'infiltre et place une frappe du pied gauche. But. "Je me suis dit : 'C'est le dernier ballon que je vais toucher, a-t-il raconté sur Canal+. Je vais le jouer à fond'." Dans la foulée, Atal cédera sa place à Jordan Lotomba... qui sauvera son équipe avec un geste réflexe sur la ligne en fin de match. Sacrée histoire !

Les flops

Kimpembe, retour compliqué

Après plusieurs semaines d'absence et onze petites minutes jouées face au Maccabi Haïfa, Presnel Kimpembe a retrouvé une place de titulaire face à Troyes, samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'international tricolore a vécu un match difficile. Le défenseur parisien a laissé trop d'espace à Mama Baldé sur les deux buts inscrits par l'attaquant de l'ESTAC. Ce, alors que le manque de rigueur défensive a toujours été l'une des inquiétudes de Christophe Galtier ces dernières semaines. "Presko" manque de rythme. Mais il va devoir vite se remettre dans le bain.

Encore une histoire de rouge

Et deux qui font... 52 ! Auxerre et Ajaccio n'ont pas suivi la tendance du début de 13e journée, à savoir une orgie de buts mais plutôt celle de la saison 2022/2023, la bien triste habitude de voire les cartons rouges se multiplier. M'Baye Niang a été le premier à quitter la pelouse mais son tacle, bien que spectaculaire, était sans doute plus proche de la biscotte jaune que de l'exclusion. Sur ce coup-ci, M. Millot aurait pu s'abstenir. En revanche, pour la semelle de Cédric Avinel, il n'y avait rien à dire. A 10 contre 10, Auxerre a tenu le 1-0 obtenu sur une magnifique frappe d'Hamza Sakhi, un peu mise dans l'ombre par ce double carton rouge.

Brest, le diable se trouve dans les détails

La tension est à la hauteur de la peur de faire partie des quatre formations sacrifiées en fin de saison. A ce jeu épineux du maintien, chaque détail et chaque point comptent. Brest risque de l’apprendre à ses dépens après avoir été tenu en échec par Reims dimanche. Trois décisions arbitrales - toutes justifiées - se sont mises entre les Finistériens et la victoire. Quelques centimètres ont d’abord frustré Islam Slimani, signalé en position avancée à l’instar de Mathias Pereira Lage, qui a également vu son but refusé, juste avant la pause. Deux faits de jeu couplés à une main collée au corps du capitaine rémois Yunis Abdelhamid, dans sa surface, non sifflée. Forcément, pour les hommes de Bruno Grougi, ça fait beaucoup.

Ben Yedder, ça commence à faire beaucoup

Et si Wissam Ben Yedder n'était plus tout à fait l'un des meilleurs tireurs de penalties d'Europe ? Dimanche, face à Angers, l'attaquant monégasque a vu sa tentative repoussée par Yahia Fofana, alors que le score était encore nul et vierge. Finalement, l'ASM s'est imposée mais l'international tricolore n'a pas soigné sa statistique. D'après Opta, cet échec fut son huitième en Ligue 1, sur 36 tentatives. Depuis 2006-2007, aucun joueur n'a fait pire. Aïe.

David, buteur hors cadre

Après l'orgie offensive servie à Pierre-Mauroy contre Monaco, les hommes de Paulo Fonseca se sont montrés moins adroits à l'heure de conclure contre l'OL dimanche au Groupama Stadium. Un homme a symbolisé le mutisme des Nordistes : Jonathan David. Seul au second poteau après dix minutes de jeu, le Canadien a été incapable de marquer à bout portant. Sur la seule action où l'attaquant des Dogues a su contourner l'obstacle Anthony Lopes, le cuir s'est écrasé sur la barre. D'après Opta, David est devenu à l'occasion le joueur ayant le plus touché les montants cette saison (4). Le constat s'applique plus globalement au LOSC qui est l'équipe qui a le plus touché les montants en Ligue 1 (9).

