Neuvième recrue de l'OM cet été, Alexis Sanchez a connu les plus grands clubs européens et s'est bâti un immense palmarès : double vainqueur de la Copa America (2015 et 2016) et de la FA Cup (2015 et 2017), champion d'Italie (2021), champion d'Espagne (2013), vainqueur de la Coupe du Roi (2012) ou de la Coupe d'Italie (2022). Outre ses quelque 250 buts en carrière, le Chilien a intégré le Top 10 du Ballon d'Or 2015 (ndlr : 10e).