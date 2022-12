Plus les jours passent et plus les liens de distendent entre Gerson et l'Olympique de Marseille. Ce jeudi, La Provence révèle que le milieu de terrain international brésilien, non-retenu par Tite pour la Coupe du monde, a séché la reprise de l'entraînement ce mercredi. Ainsi, la direction marseillaise aurait décidé de sanctionner financièrement le joueur de 25 ans, qu'elle avait autorisé à rejoindre le Brésil début novembre en l'attente d' un possible retour à Flamengo

Ad

Cependant, le 15 novembre dernier en conférence de presse, Pablo Longoria avait rappelé que Gerson, acheté 25 millions d'euros à l'été 2021, était toujours un joueur sous contrat avec l'OM (ndlr : jusqu'en juin 2026). "Un joueur dépend de l'entraîneur. La volonté de Gerson est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe", déclarait le président de l'OM.

Ligue 1 Le Stade de Reims confirme Still comme entraîneur principal IL Y A 13 HEURES

Après une belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson n'a pas totalement la confiance d'Igor Tudor et a été titularisé lors de huit rencontres sur seize, Ligue 1 et Ligue des champions confondues. Ce qui a poussé le père de Gerson (ndlr : qui est aussi son agent) à sortir de ses gonds dans les colonnes de L'Equipe fin octobre. "Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? On va aller voir ailleurs. C'est inévitable", assurait-il.

Pour l'heure, l'OM et Flamengo n'arrivent toujours pas à trouver d'accord pour Gerson.

Ligue 1 Mais où en est la vente de l'OL à Textor ? IL Y A 15 HEURES