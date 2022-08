A l'approche du 1er septembre, tout devient possible sur le marché des transferts. Annoncé il y a quelques jours, l'éventuel échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde serait désormais en bonne voie. Ce mardi, RMC Sport révèle que l'OGC Nice et le Stade Rennais ont trouvé un accord de principe sur un montant qui reste encore à déterminer. Alors que le Gym demande plus de 30 millions d'euros pour l'ancien Lyonnais, le club breton serait désormais prêt à inclure l'attaquant de 28 ans dans l'opération.