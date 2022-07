C'est une page de 11 ans qui se tourne à Nice. Présent au club depuis 2011, Julien Fournier n'est plus le directeur du football du Gym, comme l'a annoncé la formation azuréenne ce mercredi. Le dirigeant a été fragilisé par des déaccords avec Christophe Galtier, l'ex-entraîneur niçois aujourd'hui au PSG , et Jean-Pierre Rivère, son président.

"Suite à des divergences stratégiques, l'OGC Nice et Julien Fournier ont décidé d'un commun accord de suivre des chemins séparés. Le club et son désormais ex-directeur du football conservent néanmoins un profond respect mutuel, indique le communiqué du club publié sur son site internet dans l'après-midi. Julien Fournier peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli. Ce que personne n'oubliera."

Arrivé à Nice en juillet 2011 comme directeur général, Julien Fournier avait déjà quitté le club en janvier 2019, en opposition avec la direction d'alors, avant d'y retrouver un poste neuf mois plus tard lors du rachat par Ineos. Depuis, Julien Fournier avait grimpé les échelons du département "Sports" de la société anglaise spécialisée dans la chimie, appartenant au milliardaire anglais Jim Ratcliffe. Il était ainsi devenu directeur du football Ineos, chapeautant les clubs de Nice, du Lausanne-Sport (relégué en 2e division suisse) et du RC Abidjan (1ère division ivoirienne). Mais ses profonds désaccords avec Christophe Galtier, sur la politique de recrutement du club durant l'hiver 2021-2022 ont marqué une première cassure.

Elle avait été définitivement actée par le président Rivère, lors de la présentation du nouvel entraîneur, Lucien Favre, le 27 juin dernier. "Avec Julien, nous avons passé onze ans ensemble, il y a une amitié et une transparence de dialogue, avait déclaré le dirigeant azuréen. On a pu avoir des visions différentes sur la stratégie ces deux ou trois dernières saisons. Il a un avenir qui est peut-être ailleurs qu'à l'OGC Nice mais il aura toujours mon estime, mon amitié et mon respect."

Initialement, Julien Fournier avait pour mission de finaliser le mercato estival niçois avant de partir. Mais, après réflexions, les deux parties ont décidé de stopper rapidement leur collaboration. Désormais, une instance collégiale gère le mercato niçois. Au président Rivère et au directeur du sport chez Ineos, Dave Brailsford, viennent s'adjoindre différents professionnels indépendants, dont Iain Moody, selon différentes sources proches du club. Ce dernier a occupé différentes fonctions, dont celle de responsable du recrutement, des clubs de Watford (2005-2011), Cardiff (2011-2013) ou encore Crystal Palace (2013-2014). (Avec AFP)

