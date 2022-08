Et si l'opération dégraissage menée par le PSG entraînait une très belle signature en fin de mercato ? Alors que Thilo Kehrer a rejoint West Ham et que Idrissa Gueye (Everton), Leandro Paredes (Juventus) ou Éric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort) sont sur le départ, le champion de France serait prêt à entrer dans la danse sur le dossier Bernardo Silva. Selon le quotidien britannique The Times , le club entraîné par Christophe Galtier s'apprêterait à transmettre une offre de 70 millions d'euros à Manchester City.