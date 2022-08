Ad

En effet, les deux joueurs, liés au club de la capitale jusqu'en juin 2024 et indésirables aux yeux du nouvel entraîneur Christophe Galtier, ne souhaitent pas quitter le PSG sans avoir perçu l'intégralité de leurs salaires. RMC Sport précise que l'international allemand serait resté ferme sur ses positions lors de son dernier entretien avec Luis Campos. Pour rappel, Julian Draxler et Mauro Icardi avaient été transférés au PSG pour respectivement 36 et 50 millions d'euros en 2017 et 2020.

Ligue 1 "Viens mon ami" : Cissé et Jul poussent pour l'arrivée de Ronaldo à l'OM IL Y A 6 HEURES

Ligue 1 Et un de plus : Herrera proche de quitter le PSG IL Y A 20 HEURES