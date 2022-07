Et si le PSG se faisait doubler dans la dernière ligne droite pour Gianluca Scamacca ? Annoncé proche du champion de France depuis le début du mercato estival, l'attaquant international italien ferait l'objet d'un intérêt prononcé de West Ham, révèlent le journaliste Fabrizio Romano et Sky Italia ce mardi soir. A tel point que les Hammers s'apprêteraient à transmettre une première offre aux dirigeants de Sassuolo.

Cette proposition pourrait atteindre 40 millions d'euros plus des bonus. En parallèle, Sky Italia précise que la dernière offre du PSG ne serait pas supérieure à 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le club de la capitale, qui espère aussi recruter Robert Lewandowski et Hugo Ekitike , ne compterait pas aller au-delà de la barre des 40 millions. Le dernier onzième de Série A aimerait lui récupérer entre 45 et 50 millions d'euros.