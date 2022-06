Et si Samuel Umtiti faisait son retour en Ligue 1 cet été six ans après son départ de Lyon ? Ce serait en tout cas le souhait du Stade Rennais. Ce jeudi, L'Equipe révèle des discussions entre les différentes parties pour un éventuel prêt. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, le défenseur international français de 28 ans n'entre plus dans les plans de la direction catalane depuis de très longs mois, la faute notamment à une grave blessure à un genou qui lui a fait perdre sa place de titulaire à partir de 2018 et son titre de champion du monde.