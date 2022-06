Il fut un temps pas si lointain où la Ligue 1 crut toucher du doigt le milliard d’euros. Il s’agissait, d’abord, d’une carotte agitée par les droits télé, et d’un accord qui s’est avéré bien plus dévastateur que profitable. Parallèlement au fiasco Mediapro , les clubs de l’Hexagone dépassaient deux saisons de suite (2018/2019 et 2019/2020) les 900 millions d’euros d’indemnités de transferts générées.

Depuis, la bulle a éclaté, et la crise liée à la pandémie de Covid-19 a renvoyé le championnat de France à ses standards du monde d’avant. C’est-à-dire, celui d’une époque où Neymar et Kylian Mbappé n’avaient pas encore fait exploser les compteurs. Mais la tendance pourrait de nouveau repartir à la hausse.

Sur l’exercice 2021/2022, la Ligue 1 a engrangé près de 481 millions d’euros, transferts internes compris. Pour la saison à venir, et alors que la fenêtre estivale vient à peine de s’ouvrir, les clubs de l’élite ont d’ores et déjà récolté un peu plus de 200 millions d’euros, grâce notamment aux ventes d’Aurélien Tchouaméni (80 millions d’euros) , de Nayef Aguerd (35 millions d’euros) ou de Sven Botman (37 millions d’euros). Et ce n’est que le début.

L'exemple Lens

Pour faire grossir la caisse, les clubs de l’Hexagone pourraient capitaliser sur une saison réussie sur le strict plan du jeu, grâce à plusieurs projets comme ceux de Lens ou Rennes - pour ne citer qu’eux - ayant permis de mieux valoriser certains joueurs. A Lens, Seko Fofana, Jonathan Clauss et Cheick Doucouré, tous convoités par plusieurs clubs européens, pourraient rapporter 50 à 75 millions d’euros aux Sang et Or.

D’autres écuries, habituellement discrètes, vont elles aussi faire grossir l’enveloppe. Angers a vendu Mohamed-Ali Cho pour 12 millions d’euros, et Reims espère dépasser les 35 millions d’euros avec le départ du très convoité Hugo Ekitike

Mais pour pousser le curseur beaucoup plus haut, la Ligue 1 doit compter sur ses locomotives. En particulier Lyon et Monaco. L’OL et l’ASM sont deux gros vendeurs historiques et n’ont cessé d’irriguer le continent ces dernières années. L’année du record, le club du Rocher avait amassé… 367, 25 millions d’euros. L’année suivante, les Rhodaniens avaient empoché près de 160 millions d’euros.

Le facteur Neymar

Cette saison, la donne est différente pour les deux entités, et pour des raisons bien distinctes. Les Gones n’ont pu valoriser leurs actifs au cours d’un exercice raté. Les Monégasques se défont, petit à petit, de la stratégie de dépôt-vente enclenchée lors du passage de Luis Campos. Tout comme le LOSC.

L’OM étant encore trop peu compétitif dans le domaine, la performance globale de la Ligue 1 pourrait dépendre en grande partie du Paris Saint-Germain.

D’abord parce que le champion de France a placé sur le marché de nombreux joueurs dont la valeur n’est pas négligeable (Abdou Diallo, Kalimuendo, Gueye, Kehrer…). Ensuite parce qu’il souhaite se séparer d’un homme capable de donner une autre allure à la balance de transferts du championnat : Neymar. Le Brésilien est devenu un joueur inestimable , au sens propre du terme. Il détient donc de nouveau les clés d’un trésor qu’il avait contribué à faire exploser.

