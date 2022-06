bien inférieur" à 10 millions d'euros. Christophe Galtier ne semble plus très loin de Paris. Si les journées s'enchaînent au rythme des informations concernant sa possible venue sur le banc du PSG, l'entraîneur de l'OGC Nice serait désormais (très) proche de s'y asseoir. Selon les informations de Goal et du Parisien , un accord a en effet été trouvé entre les deux clubs pour un montant "" à 10 millions d'euros.

D'après le quotidien francilien, l'officialisation de la nomination de Galtier pour deux saisons ne devrait plus tarder. Il ne manquerait plus que quelques détails avant que le feu vert définitif ne soit donné. Dont un gros, toutefois : les conditions de départ de Mauricio Pochettino et de son staff. Mais plus personne ne doute de l'idendité de celui qui sera à la tête du groupe professionnel à la reprise le 4 juillet.

