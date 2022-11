Comment mieux commencer l'année ? Dès le premier janvier 2023, le RC Lens, deuxième de Ligue 1 accueillera le leader parisien pour la 17e journée (20h45). Malgré le froid hivernal, Bollaert devra être en feu si les supporters espèrent que les Lensois continuent d'accrocher le leader parisien au classement.

Ce vendredi, la ligue a annoncé le calendrier de sa "Celebration week". Une semaine de football entre les fêtes de fin d'année qui aura une saveur toute particulière cette année. Le championnat reprendra tout juste après la fin du Mondial au Qatar le 18 décembre prochain. La 16e journée se déroulera dès le mercredi 28 décembre (15h) et la double confrontation Ajaccio/Angers et Troyes/Nantes pour se terminer le lendemain et le déplacement de Toulouse à Marseille et de Lens sur la pelouse de Nice (21h).

La 17e journée se déroulera elle du dimanche 1er janvier à 15h avec quatre matches pour se conclure le lendemain à 21h et un Rennes/Nice.

16e journée

Mercredi 28 décembre :

15h : AC Ajaccio - Angers et Troyes - Nantes

17h : Auxerre - Monaco

19h : Clermont - Lille

21h : Paris-SG - Strasbourg et Brest - Lyon

Jeudi 29 décembre :

17h : Lorient - Montpellier

19h : Reims - Rennes

21h : Nice - Lens et Marseille - Toulouse

17e journée :

Dimanche 1er janvier 2023 :

15h : Angers - Lorient, Nantes - Auxerre, Toulouse - AC Ajaccio, Monaco - Brest

17h : Lyon - Clermont

20 h 45 : Lens - Paris-SG.

Lundi 2 janvier :

15h : Strasbourg - Troyes

17h : Lille - Reims

19h: Montpellier - Marseille

21h : Rennes - Nice.

