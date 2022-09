Ce n'est pas encore une course contre la montre, mais cela pourrait bientôt le devenir. Annoncé comme futur propriétaire de l'OL, John Textor ne l'est pourtant toujours pas. Selon L'Equipe du jour, l'homme d'affaires américain chercherait toujours à boucler son financement, ce qui inquiète autour du club et même dans les instances. La date butoir est en effet fixée au 30 septembre prochain, soit dans une quizaine de jours. Pour l'heure, Textor n'a donc toujours pas versé un euro pour le rachat de l'OL.