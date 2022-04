Auxerre a tremblé mais s'est imposé samedi dans les derniers instants contre Dunkerque (1-0) pour prendre provisoirement la deuxième place de Ligue 2, directement qualificative pour l'élite, aux dépens d'Ajaccio en ouverture de la 36e journée. Les Corses, à égalité de points (68) mais à la différence de buts défavorable, devront ne pas perdre contre Le Havre à domicile (19h00) pour reprendre leur place.

Longtemps, les Auxerrois ont failli réaliser une bien mauvaise opération. Mais l'entrée décisive de Gaëtan Perrin, buteur à la 87e minute au terme d'un joli une-deux avec Gaëtan Charbonnier, a renversé le stade de l'Abbé Deschamps. Avant cela, les hommes de Jean-Marc Furlan ont longtemps buté sur Dunkerque, plus que jamais menacé par la relégation (19e).

La preuve, Perrin a marqué sur le 4e tir cadré de l'équipe auxerroise, pour 19 tentatives. L'ancien d'Orléans est certainement l'homme du match, mais le gardien Jérémy Vachoux avait jusqu'ici permis aux Nordistes d'espérer arracher au minimum un point précieux, s'imposant à de nombreuses reprises devant les tentatives des locaux. Entré pour la dernière demi-heure de jeu, Gaëtan Perrin s'est montré de plus en plus dangereux, jusqu'à ce but salvateur et qui pourrait peser lourd alors que les Auxerrois n'ont plus que deux matches à jouer.

