Coronavirus : Lens-Orléans à huis clos, le Tournoi de France aussi

Le match du Tournoi de France féminin mardi entre les Bleues et les Pays-Bas, et le duel Lens-Orléans en Ligue 2, prévu lundi soir (20h45), auront lieu à huis clos à cause de la propagation du coronavirus, a annoncé la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

"Les matches des féminines du Tournoi de France se joueront à huis clos, Lens-Orléans également", a indiqué lundi la ministre des Sports en conférence de presse, confirmant aussi un huis clos pour Brésil-Canada, l'autre affiche du Tournoi de France mardi soir. Roxane Maracineanu a précisé que toutes les compétitions à venir seront soumises à une jauge maximale de 1.000 personnes, la décision finale revenant aux préfets, qui peuvent également choisir de prononcer un huis clos. Cette dernière option a été choisie pour ces trois rencontres de football, tout comme pour PSG-Dortmund en Ligue des champions mercredi au Parc des Princes.

"S'ils sont reportables, ils seront possiblement reportés"

Selon la Fédération, 12.000 billets avaient été vendus pour France-Pays-Bas (mardi à Valenciennes, 21h00), dernière rencontre de la première édition du Tournoi de France, qui rassemble depuis le 4 mars quatre grandes nations de football féminin pour des matches amicaux. La ministre des Sports a par ailleurs expliqué que la jauge de 1.000 personnes s'appliquera aux prochains matches de Ligue 1, ainsi qu'aux prochains matches de l'équipe de France masculine, France-Ukraine et France-Finlande, prévus respectivement le 27 mars à Saint-Denis et le 31 à Lyon.

"S'ils sont reportables, ils seront possiblement reportés, sinon ils devront respecter cette jauge de 1.000 personnes", a insisté la ministre.