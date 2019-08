L'atterrissage en L2 se fait dans la douleur pour Guingamp, qui peine à lancer la saison : l'EAG patauge à la 15e place avec cinq petits points après sa défaite contre Valenciennes ce lundi (0-1). Au contraire, Valenciennes a véritablement lancé la sienne avec cette troisième victoire d'affilée en championnat. Fort de ses dix points au compteur, le VAFC monte à la 5e place, à égalité avec Ajaccio (4e), juste derrière le tiercé gagnant: Lorient (13 pts), seul leader après sa victoire chez le promu --et lanterne rouge-- Le Mans (2-1), le Havre et Clermont (11 pts).

Habitué du ventre mou de la Ligue 2 depuis sa descente en 2014, le club nordiste n'a pas brillé en Bretagne, procédant en contre et s'en remettant à son gardien puis à la barre transversale pour tenir son maigre avantage. A la fin d'un premier acte amorphe, Valenciennes a pris les devants sur un penalty, obtenu par le capitaine Laurent Dos Santos et transformé par l'ancien Grenoblois Malek Chergui (37e). Premier but de la saison pour la recrue de 31 ans, qui en avait mis 8 l'an passé avec le GF 38.

Le Roudourou a dû attendre longtemps pour frissonner

Guingamp a sauvé dans la foulée une balle de break par un très bon retour de Lebogang Phiri sur Teddy Chevalier, qui avait profité d'une erreur des Bretons désorientés pour filer au but (42e).

Le Roudourou a dû attendre longtemps pour frissonner. Un peu. Avec une tentative lointaine de Phiri, bien claquée par un Jérôme Prior concentré (69e), puis une tête de Ronny Rodelin sur la barre transversale (75e), venue doucher les Bretons et sauver les Nordistes, qui auraient même pu doubler la marque dans le temps additionnel.