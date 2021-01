Troyes et Toulouse traversent une excellente période en championnat: 12 matches d'invincibilité pour les Toulousains (9 victoires et 3 nuls) et cinq matches consécutifs sans défaite pour les Aubois (4 victoires et un nul). Troyes l'a emporté grâce aux buts de Tristan Dingomé, sur corner (28e), de Rayan Raveloson (75e) et d'Alimani Glory en fin de match (90e). Le but de Kévin Fortuné (79e), tout juste entré en jeu, n'a pas suffi à Auxerre. Les Auxerrois sont cinquièmes à quatre points du podium, sur lequel aurait pu monter Grenoble (4e), qui ne s'est pas montré assez dangereux contre Ajaccio et a perdu en Corse (2-1).