Des supporters du Havre envahissent le terrain après la défaite face à QRM

C'est décidément une triste habitude. Trois semaines après leurs homologues lillois, plusieurs supporters du HAC ont envahi la pelouse du stade Océane après la défaite de leur équipe face à QRM (0-2), vendredi soir, pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. Ils se sont dirigés vers le tunnel des vestiaires, mais sans s'en prendre aux joueurs, déjà rentrés, selon les images du diffuseur BeIN Sports.

Une première tentative d'envahissement du terrain avait été contenue par les stadiers après le deuxième but des Rouennais, en fin de rencontre (85e) par Yannick Mamilonne, et avait retardé de quelques minutes l'engagement du ballon.

Si le Havre n'avait plus perdu à domicile depuis le 10 mars 2017, il n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches en Ligue 2 et pointe désormais à la 9e place du classement, à six points de la cinquième place qualificative pour les playoffs d'accession à la Ligue 1.