La plainte pour "violences" d'un élu contre trois joueurs du RC Lens classée sans suite

M. Kaznowski avait déposé plainte le 13 mars contre Abdellah Zoubir, Abdelrafik Gérard et Souleymane Diarra, après avoir été, avait-il dit à l'AFP, victime de "violences physiques et verbales" lors d'une altercation avec ces joueurs après la défaite de Lens face à Bourg-en-Bresse (0-1).

Mais, selon le parquet, "ces violences dénoncées par le plaignant ne sont absolument pas établies". Le 12 mars, après la défaite des Sang et Or, l'élu filmait un échange entre des supporters et les trois joueurs. Refusant d'être filmé, "l'un des joueurs a mis sa main devant l'écran du téléphone du plaignant qui refusait d'arrêter de filmer", a relaté le parquet.

L'élu aurait proféré des insultes racistes

"Un agent de la sécurité est intervenu pour écarter l'élu et le mettre en sécurité, il a donné un coup dans son bras, mais ce n'était pas une volonté de faire mal", a poursuivi le parquet. "Les témoins indiquent que l'élu n'a pas perdu connaissance contrairement à ce qu'il indique".

L'altercation a continué et, selon des témoins et les trois joueurs, "il y a eu des échanges et notamment des insultes à caractère raciste, comme 'sale nègre', qui auraient été tenues par M. Kaznowski". Face à ces "propos à connotation raciste, le parquet envisage des poursuites".