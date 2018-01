Lorient suit la cadence des leaders

Lorient a facilement battu le Gazélec Ajaccio 4 à 1 samedi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2 et reste au contact dans la course au podium où six équipes se tiennent en quatre points. Derrière le leader Reims (47 points), qui s'envole avec pour le moment 10 longueurs d'avance sur ses plus proches poursuivants, Nîmes, l'AC Ajaccio et le Paris FC sont à égalité avec 37 points. En s'imposant sur leur pelouse samedi, les joueurs de Mickaël Landreau (36 pts) restent également à l'affût, cinquièmes, un point derrière ce trio. Le Havre (35 pts) et Brest (34 pts) sont également bien placés.

Le Gazélec Ajaccio est lui plus à la peine. Les Corses, qui n'avaient plus joué en championnat depuis un mois en raison du report de leur match prévu contre Nîmes le 15 décembre, ont subi leur troisième défaite consécutive en L2 et sont 15e.

Après un passage à vide et deux défaites fin novembre, Lorient a repris du poil de la bête, avec un nul et deux victoires. Face aux Corses, les Bretons ont ouvert la marque rapidement sur une tête de Hamel (1-0, 12e), concrétisation logique de leur domination.

Les Merlus n'ont jamais relâché

Le gardien ajaccien Elana sauvait sur sa ligne une tête de Conté (36e), mais Bouanga, déjà dangereux à plusieurs reprises, parvenait à doubler la marque juste avant la pause d'une reprise du plat du pied au second poteau (2-0, 44e).

Le Gazélec était complètement étouffé et Marveaux (71e) puis Courtet (87e) alourdissaient l'addition. Après ce dernier but, sur l'engagement, Ajaccio sauvait cependant l'honneur, David Gomis profitant d'une erreur du gardien lorientais Petkovic (4-1, 89).