Nîmes et l'AC Ajaccio s'échappent, Lorient n'enchaîne pas

Nîmes qui a battu Valenciennes (1-0) vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 2 a fait un pas de plus vers la montée en Ligue 1, et est désormais à 8 points du leader Reims.

L'AC Ajaccio, qui s'est imposé face à Clermont (2-1) dans le temps additionnel grâce à un but décisif de Mathieu Coutadeur, reste sur la 3e marche du podium et distance un peu plus Lorient (4e), sèchement corrigé à Tours (3-1). Les Bretons, qui restaient sur quatre victoires consécutives, n'ont cette fois rien pu faire contre la lanterne rouge du classement.

Envahissement du terrain au Havre

Au Havre (9e), Quevilly-Rouen a engrangé trois points précieux dans la course au maintien (0-2) lors du derby normand et aurait pu gagner plus largement. Une rencontre entachée par un début d'envahissement du terrain par les supporters havrais en fin de match, après le but du 0-2 des Rouennais (85e), contenu par les stadiers. Les supporters du Havre ont finalement pris possession de la pelouse au coup de sifflet final sans violence.

Bourg-en-Bresse (17e) s'est de son côté incliné 3-1 à Auxerre (11e), emmené par un grand Romain Philippoteaux, auteur d'un triplé. Enfin, le GFC Ajaccio (15e) a pris un point important en faisant match nul (0-0) sur le terrain du Paris FC (5e). Samedi, Nancy (18e) sera opposé au solide leader Reims, tandis que lundi, en clôture de la 31e journée, Lens (16e) affrontera Chateauroux (7e).