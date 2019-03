"Avec une 14e place qui ne correspond pas aux objectifs du club, il a été décidé de modifier le management de l'équipe professionnelle", écrit notamment l'AJA sur son site internet. "A compter de ce lundi, l'équipe professionnelle sera managée par Cédric Daury qui sera assisté de David Carré, Sébastien Puygrenier, Cédric Blomme et Attila Farkas", ajoute le club bourguignon.

Pablo Correa, âgé de 52 ans, était arrivé à Auxerre en décembre 2017 en provenance de l'AS Nancy Lorraine (2013-17) avec laquelle il avait remporté la Coupe de la Ligue en 2006 et le titre de champion de Ligue 2 en 2005 et 2016. Cédric Daury, âgé de 49 ans, s'était déjà occupé de l'AJA d'octobre 2016 à juin 2017. Il avait été nommé directeur sportif le 1er juin 2017. Après la 29e journée, Auxerre est 14e de Ligue 2 avec 33 points, soit à 16 points du podium.