Reims au 7e ciel à Bourg-en-Bresse (0-2), Lorient freine encore face à Clermont (1-1)

Reims, leader de Ligue 2, a remporté vendredi une septième victoire d'affilée, dans le dernier quart d'heure de son match à Bourg-en-Bresse (2-0), alors que Lorient, Le Havre et Brest ont raté l'occasion de revenir sur le quatuor de tête, en ouverture de la 22e journée. Le jeune Jordan Siebatcheu, 21 ans, a commencé par débloquer la situation à un quart d'heure de la fin (74), puis signé un doublé sur penalty dans les arrêts de jeu (92). Les Rémois comptent désormais 53 points, soit 13 d'avance sur Nîmes, toujours deuxième, qui jouera samedi contre Châteauroux.

En attendant leur duel dimanche soir, le Paris FC et l'AC Ajaccio restent troisièmes ex-aequo, avec 38 points, car Lorient s'est fait rejoindre par Clermont en toute fin de match (1-1), pendant que Le Havre sauvait un point à Valenciennes (1-1), tout comme Brest face à Lens (1-1).Lors d'une soirée hivernale entamée au ralenti, avec six buts seulement marqués en première période, et conclue par un mini-festival de penalties bien utiles (quatre dans les 20 dernières minutes), Auxerre est allé gagner à Orléans (3-2) qui était pourtant remonté de 0-2 à 2-2.

Comme Reims et Auxerre, le Gazélec d'Ajaccio est allé gagner à l'extérieur, un match précieux sur la pelouse de Quevilly-Rouen (2-0), en faisant le break dans le dernier quart d'heure. En fond de classement, Sochaux a enfoncé Nancy (1-0) grâce à un penalty incontestable converti par Florian Martin (90), en toute fin de match, alors que Tours a préservé un soupçon d'espoir en battant Niort (2-0).