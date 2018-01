Reims enchaîne face à Tours (1-0), Nîmes se reprend à Nancy (0-2) et récupère la 2e place

Le leader Reims s'est contenté du minimum pour battre la lanterne rouge Tours (1-0) en Ligue 2 pendant que Nîmes a rebondi à Nancy (2-0) et que Lorient a raté le podium en chutant à Châteauroux (1-3), mardi lors de la 21e journée. Avec ce sixième succès consécutif, le Stade de Reims compte 50 points dont 10 d'avance sur les Crocodiles nîmois qui ont néanmoins un match en moins, alors que l'AC Ajaccio et le Paris FC, tenus en échec respectivement face à Orléans (1-1) et au Havre (1-1), suivent avec 38 points.

Dans le choc des extrêmes au stade Auguste-Delaune, Reims a trouvé le chemin des filets après un quart d'heure de jeu. Julian Jeanvier reprenait de la tête un coup franc de Diego Rigonato. Mais les Rouge et Blanc n'ont pas réussi à se mettre à l'abri, gêné par le rythme impulsé par les Tourangeaux en début de seconde période. Nîmes s'est bien remis du faux pas concédé vendredi à domicile contre Lens (0-1) en enfonçant un peu plus l'ASNL (17e désormais) dont l'entraîneur Vincent Hognon est sur un siège éjectable.

L'international marocain Rachid Alioui ouvrait le score (27) avant de délivrer une offrance pour Umut Bozok qui inscrivait son 15e but de la saison (41). Ce succès permet aux "Crocodiles" de reprendre seuls la deuxième place, en profitant des nuls de de l'AC Ajaccio (3e) et du PFC (4e). Chacun de ces deux prétendants à la Ligue 1 a pourtant trouvé la faille le premier avant d'être rattrapé.

Auxerre inflige une manita à Niort

C'est une contre-performance pour le club corse alors qu'Orléans est mal classé (14e). Pas pour le l'équipe parisienne puisque Le Havre est lui candidat à la montée. Le doyen des clubs français est 5e avec le même nombre de points (36) que Lorient (6e) renversé contre toute attente à Châteauroux. Les Merlus, qui restaient sur cinq matches sans défaite, Coupe de France incluse, auraient pu s'emparer de la 3e place avec un succès.

En bas de tableau, Auxerre a étrillé Niort (5-0) ce qui lui permet de doubler Nancy et de compter désormais cinq unités d'avance sur la 18e place (barragiste). Quevilly s'en est emparé en remportant un match fou à Bourg-en-Bresse (5-3), désormais relégable.